Çeşitli programlara katılmak için Rize'ye gelen Bak, Rize Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Reşat Kasap ile bir süre görüştü. Kasap, Bak'a Çaykur Rizespor forması hediye etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bak, İl Başkanı Muhammet Avcı ile görüştükten sonra basına kapalı olarak gerçekleşen teşkilat toplantısına katıldı.

Bakan Bak, Ardeşen AK Parti ilçe teşkilatını da ziyaret ederek Ardeşen Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası'nın açılışına katıldı.

Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, basketbolun önemini vurguladı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın eylülde Türkiye'de yapılacağını ifade eden Bak, "Dolayısıyla bu ay ve önümüzdeki ay da basketbol konuşacağız. Biliyorsunuz daha önce de Dünya Kupası organize etmiştik. O zaman dünya ikincisi olmuştuk. Basketbolda Fenerbahçe Spor Kulübü'müz Avrupa şampiyonu oldu. Sinan Erdem'de büyük mücadele vererek şampiyon oldu." diye konuştu.

Basketbola önem verdiklerini ve sokaklarda yetişen yetenekli basketbolcuların keşfedilerek ilerlemesini istediklerini, her branşta yetenekli sporcuların ön plana çıkması için desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Bak, şunları söyledi:

"Bizim bir şansımız, sporcu ve sporu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. O da bu toprakların çocuğu. Yağmurun şehri Rize'nin çocuğu. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu görevi bize güvenerek tebliğ ettiler. Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yeni şampiyonlar çıkarmak. Bize yeni şampiyonlar lazım. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları lazım. Bu şampiyonlar bu sahalardan çıkacak. Hedefimiz Türk bayrağını olimpiyatların zirvesine çıkarmak. İnşallah bu nesli birlikte yetiştireceğiz."

Konuşmanın ardından Bak, 51 kiloda Kick-Boks Türkiye Şampiyonu olan Gökhan Zorlu ve rafting şampiyonu sporculara madalyalarını takdim etti.



"DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Bak, Pazar ilçesine geçerek Pazar Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, dava arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Görev ve yükümlülüklerinin ağır olduğunu dile getiren Bak, "Biz bu toprakların çocuğuyuz. Çalışmayı severiz. Dur durak bilmeden çalışacağız. İnşallah hem Türk gençliğini hem Türk sporunu bugüne kadar yapılan yatırımlardan ve gelinen mesafelerden daha iyi noktalara taşıyacağız." diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı inşaatının sürdüğünü aktaran Bak, "Bu, bölgemizin gelişmesi için çok önemli bir adım. Hep beraber sahip çıkmamız lazım. Bölgede ÇAYKUR yatırımlar yapıyor. Bunlara sahip çıkmak lazım. Büyüyen gelişen Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bak, Rize'nin özel bir yer olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman sahip çıktığının altını çizerek, "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Pazar senden yanadır, Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır." diyerek sözlerini tamamladı.