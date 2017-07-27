 Bakan Bak’a tebrik ziyaretleri sürüyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Bakan Bak’a tebrik ziyaretleri sürüyor

    Bakan Bak’a tebrik ziyaretleri sürüyor

    'ın dün de konukları vardı.

    Önceki gün Futbol Federasyonu Başkanı ve kurmaylarını makamında kabul eden Bakan Bak, dün de TFB Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi. Bakan Bak'ı yeni görevinden dolayı tebrik eden Türkoğlu, daha sonra da çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu da makamında ziyaret ettiği Bak'a formasını hediye etti.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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