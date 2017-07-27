Bakan Bak’a tebrik ziyaretleri sürüyor
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın dün de konukları vardı.
Önceki gün Futbol Federasyonu Başkanı ve kurmaylarını makamında kabul eden Bakan Bak, dün de TFB Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi. Bakan Bak'ı yeni görevinden dolayı tebrik eden Türkoğlu, daha sonra da çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu da makamında ziyaret ettiği Bak'a formasını hediye etti.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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