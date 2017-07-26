Bakan Bak: Biz yaparız. Bu millet her şeyi yapar!

Bakan Bak, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Kaymak, protokol üyeleri ve milli sporcular tarafından valilik önünde karşılanan Bak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç şehri olan Samsun'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Samsun'da 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın gerçekleştirildiğini anımsatan Bak, oyunların kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Samsun ve Türkiye'nin emrinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bak, "İnşallah ülkesini ve milletini seven, milli iradeye saygılı, büyüyen, gelişen Türkiye'nin yükselmesi için bilgi donanımlı, tecrübesini artıran, tüm dünyaya Türklerin, bu ülkenin gençlerinin ne kadar başarılı olacağını gösterecek bir gençliği hep birlikte göreceğiz. Bunun için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Samsun halkına da olimpiyatlara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Bak, "Türkiye 15 yıldır spora yatırım yapıyor. Bu yatırımlarla tüm dünyanın dikkatini çekti. Türkiye pek çok organizasyonu gerçekleştirecek kapasitede. Öncelikle gençlerimizi daha iyi yetiştirmemiz lazım. Spordaki başarılar bununla beraber zaten gelecek." diye konuştu.

Bak, olimpik hazırlık merkezlerinde sporcular yetiştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye birçok büyük organizasyonu gerçekleştirecek kapasitede. Bunlardan birini de ben Güreş Federasyonu Başkanı iken organize ettik. Dünya şampiyonası... Pek çok dünya şampiyonasını başarıyla organize ettik. Basketbol şampiyonasını organize ettik. Şimdi de 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı gerçekleştiriyoruz. Akdeniz Oyunları'nı gerçekleştirdik. Kış oyunlarını gerçekleştirdik. Türkiye, tüm dünyaya büyük organizasyon gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Biz yaparız. Bu millet her şeyi yapar."

Bakan Bak, bir gazetecinin "Beklenen spor yasası sizin döneminizde çıkacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Federasyonla bunu konuşmadık ama bakanlığımızın çalışmaları var. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunu diğer vekil arkadaşlarımızla, kamuoyu ile futbol kamuoyu ile spor kulüpleriyle birlikte yapacağız. Bu birlikte yapmamız gereken bir iş."