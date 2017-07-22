 Bu ülkeye Olimpiyat yakışır – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bu ülkeye Olimpiyat yakışır

    Bu ülkeye Olimpiyat yakışır

    Gençlik ve Spor Bakanı : Olimpiyatlara ev sahipliği yapma arzusu hep içimizde var. İnşallah gerçekleştireceğiz. Çünkü bu ülkeye olimpiyat yakışır.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Akif Çağatay Kılıç'tan devralan , Kılıç'ın görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

    Bak, Türk sporunu dünyada hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye var. AK Parti hükümetleri döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük yatırımlar yapıldı. Güreşte, basketbolda büyük organizasyonlar gerçekleştirildi. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, gerçekten çok büyük bir organizasyon... Olimpiyatlara ev sahipliği yapma arzusu hep içimizde var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Çünkü bu ülkeye olimpiyat yakışır."
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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