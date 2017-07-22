Bu ülkeye Olimpiyat yakışır
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Olimpiyatlara ev sahipliği yapma arzusu hep içimizde var. İnşallah gerçekleştireceğiz. Çünkü bu ülkeye olimpiyat yakışır.
Bak, Türk sporunu dünyada hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye var. AK Parti hükümetleri döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük yatırımlar yapıldı. Güreşte, basketbolda büyük organizasyonlar gerçekleştirildi. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, gerçekten çok büyük bir organizasyon... Olimpiyatlara ev sahipliği yapma arzusu hep içimizde var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Çünkü bu ülkeye olimpiyat yakışır."
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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Toplam 21
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FENERLİ biz de verdik gitti :)
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gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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