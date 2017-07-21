Bak görevi devraldı

Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, görevini Akif Çağatay Kılıç'tan devraldı.

Bakan Bak, "Bu süreçte hepinizin desteğini bekliyorum. Yükümüz, sorumluluğumuz ağır" derken, Akif Çağatay Kılıç, "Bu davaya, bu millete, bu devlete nerede olursak olalım, hangi görevde olursak olalım hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.