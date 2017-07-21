 Bak görevi devraldı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Bak görevi devraldı

    Bak görevi devraldı

    Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen , görevini Akif Çağatay Kılıç'tan devraldı.

    Bakan Bak, "Bu süreçte hepinizin desteğini bekliyorum. Yükümüz, sorumluluğumuz ağır" derken, Akif Çağatay Kılıç, "Bu davaya, bu millete, bu devlete nerede olursak olalım, hangi görevde olursak olalım hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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