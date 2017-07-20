 İşte sporun yeni patronu – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    İşte sporun yeni patronu

    İşte sporun yeni patronu

    Başbakan , 65. Hükümet'te yapılan değişiklikleri dün kamuoyuna açıkladı.

    Kabineye 6 yeni isim girerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da değişiklik yapıldı. Akif Çağatay Kılıç'ın yerine yeni Spor Bakanı oldu. Ülkeye hizmet için en iyi şekilde çalışacağını belirten Bakan Bak, "Bizi bu göreve layık gören Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Spor camiasının içerisinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev aldım. Spor benim hayatımın bir parçası" diye konuştu.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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