'Benim aileme kimse dokunamaz!'

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim , geçtiğimiz haftasonu Alaçatı'da karıştığı kavgaylailgili olarak dün basın toplantısıdüzenledi. Yaşananları enbaşından anlatançarpıcısözler sarfetti. İşte Terim'in öneçıkan ifadeleri: "Hakkımızda yazılıpçizildi ama ben bekledim.çok önemli günlerdi.Şehitlere, gazilere olan saygımsebebiyle bekledim.ucuzlukve iftiralararasında susmamınyanlışanlaşılacağınıhissettim. Sevdikleriminvekendi ismiminböyle bir olayakarışmasındanduyduğumrahatsızlık dabeni konuşmadanuzak tuttu.Ben konuşmayıncaherkeskendi tarafından konuşmaya başladı.""Ben hep doğruları söyledim. Özel hayatımda, mahkemede, basın toplantısında, doğrulardan şaşmadım. Bugün de (dün) benden doğruları duyacaksınız. Benim için ülkem önemli bir değerdir, bayrağım,vatanım önemli bir değer ve vazgeçilmezdir. Benim içinönemli bir değerdir. Ve en son benim için ailem çok büyük değerdir ve vazgeçilmezimdir. Bunlardan herhangi birine laf söyletmeyeceğimi iyi bilirsiniz ya da söylendiğinde dayanamayacağımı bilirsiniz.""Diyorlarki, Türkiye Futbol Direktörü bunu yapmamalıydı.Terim Ailesi'nin babası benim. Her baba ailesini korumaya çalışır. Ahmet'in, evladımın ablasına yapılan bir hakaret, tehdit ve taciz var. Bir kadına...bunlardan haberim yok, çocuklar kendi kendilerine halletmeye çalışıyor. Uzun zamandır da devam ediyormuş. Keşke daha önce söyleselerdi. Akşam yemek yiyeceğiz masaya oturduk. Böyle bir konuşma geçince, 'Ben ararım bu adamı, tanıyorum' dedim.sandığım bu adamı aradım. Kendisine olayı sordum. Edepsiz bir teklif aldım. Bu olay sonrasında gittim gereğini yaptım, konu bitince de oradan ayrıldım. Bütün mevzu budur. Şimdi bunun TFF ile bir ilgisi yok.""1-2 yıl önce babasını kaybetmiş, babası ölürken de bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Damadımın ablası... O da benim ailemin bir parçasıdır. Siz olsanız ne yapardınız? Edepsiz teklife icabet ettik.kırılırsa benden duyun. 63 senedir böyle bir olay olmadı ama kırılırsa ben size söylerim. 'Merdivenden düştüm' demem. Karşınızda şu anda bir aile babasıyım. Bir daha olsa bir daha yaparım. Ben Türkiye Futbol Direktörü'yüm ama bu basın toplantısınıyapmıyorum. Çünkü ben bu olayı kampta yapmadım, Riva'da yapmadım.""Gelelimyalanlara... Yaşadığımız ülkede bir yeri basmanın ne demek olduğu bilinir.Sadece iki evladım benimle gelmek istedi. Biri de şoförüm.korumalarım gelmiş! Basmak kelimesinin içini açtığımızda hepimiz biliyoruz ne demek olduğunu. Ben bu mekanın nerede olduğunu bilemeden, iki evladıyla ve kaç kişi olduklarını bilmeden bu mekana gittim. Neyin basması? Sorunu çözmeye gittim.""Sorunu çözdüm, bittiğini anladım işin ve çıktım.Ben bu olaydan şikayetçi olmadım. Oraya gittiğimiz zaman olayın aslını astarını öğrenelim dedik.yalanlar da var. İnsanın coğrafi bilgisi hiç mi olmaz ya? Gece vakti Çeşme'ye uçak mı var? Kimse tahmin etmedi gideceğimi. Ben 'geliyorum' dediğim zaman gelirim. Bir kadına yapılan ayıp var. Ben kayıtsız kalmadım ve gittim. Çitten atladı diyorlar. Hangi çit? Ben zaten mekanı bilmiyorum."Yaşananlardan hiç memnun değilim. Adımın böyle biriyle anılmasından, bu fotoğrafın içinde yer almaktan hiç memnun değilim. Ailem için hiçbir zaman başka bir şey düşünmedim zaten. Her zaman her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz.gibi hatırlı kişiler eğer aradıysa, 'Kaç oradan geliyor, çocuğun başını yakma' diyedir. Açık yüreklilikle ifade ediyorum.kadar üzgünüm size anlatamam. Değecek bir şey olsa ama bazen hayat sizi bu noktalara çekiyor."Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın toplantısının sonlarına doğru evden çıkmasına neden olan o anları da anlattı. Terim, "Tanıdığım zannetiğim kişiyi, ben çözüm için aradım ama beklenmedik sözler olunca artık oradan sonra beni kimse ikna edemez. Arabada da çok dostum aradı beni, 'gitmene gerek yok' dedi. Ama bugüne kadar her zaman kendi işimi kendim yaptım. Öfkem de başka türlü soğumaz. Benimle de kimse bu şekilde konuşamaz. Konuştuğu zaman da bunun bir karşılığı olmalı. Sözel ya da farklı türlü. Ben de davete icabet ettim. Oradan sonra beni birisinin geri döndürmesi çok zor" açıklamalarında bulundu.