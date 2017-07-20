'Benim aileme kimse dokunamaz!'
''Ben bu olayı bir babanın aileye sahip çıkması olarak görüyorum. Terim Ailesi'nin babası benim. Ortada da evladımın ablasına yapılan bir hakaret, tehdit ve taciz var. Soruna çözüm ararken, edepsiz teklif aldım. Bu olay sonrasında gittim, gereğini yaptım, konu bitince de ayrıldım. Bütün mevzu budur. Bunun TFF'yle de ilgisi yok. Adımın böyle biriyle anılmasından memnun değilim. Ancak ailem için her zaman her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bir baba olarak bir daha bu durum olsa yine yaparım''
DEĞERLERİME LAF SÖYLETMEM
"Ben hep doğruları söyledim. Özel hayatımda, mahkemede, basın toplantısında, doğrulardan şaşmadım. Bugün de (dün) benden doğruları duyacaksınız. Benim için ülkem önemli bir değerdir, bayrağım, ay-yıldız, vatanım önemli bir değer ve vazgeçilmezdir. Benim için Galatasaray önemli bir değerdir. Ve en son benim için ailem çok büyük değerdir ve vazgeçilmezimdir. Bunlardan herhangi birine laf söyletmeyeceğimi iyi bilirsiniz ya da söylendiğinde dayanamayacağımı bilirsiniz."
BİR KADINA TACİZ VAR
"Diyorlar ki, Türkiye Futbol Direktörü bunu yapmamalıydı. Ben bu olayı bir babanın aileye sahip çıkması olarak görüyorum. Terim Ailesi'nin babası benim. Her baba ailesini korumaya çalışır. Ahmet'in, evladımın ablasına yapılan bir hakaret, tehdit ve taciz var. Bir kadına... Benim bunlardan haberim yok, çocuklar kendi kendilerine halletmeye çalışıyor. Uzun zamandır da devam ediyormuş. Keşke daha önce söyleselerdi. Akşam yemek yiyeceğiz masaya oturduk. Böyle bir konuşma geçince, 'Ben ararım bu adamı, tanıyorum' dedim. Tanıdığımı sandığım bu adamı aradım. Kendisine olayı sordum. Edepsiz bir teklif aldım. Bu olay sonrasında gittim gereğini yaptım, konu bitince de oradan ayrıldım. Bütün mevzu budur. Şimdi bunun TFF ile bir ilgisi yok."
BURNUM KIRILIRSA BEN SÖYLERİM!
"1-2 yıl önce babasını kaybetmiş, babası ölürken de bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Damadımın ablası... O da benim ailemin bir parçasıdır. Siz olsanız ne yapardınız? Edepsiz teklife icabet ettik. Burnum kırılırsa benden duyun. 63 senedir böyle bir olay olmadı ama kırılırsa ben size söylerim. 'Merdivenden düştüm' demem. Karşınızda şu anda bir aile babasıyım. Bir daha olsa bir daha yaparım. Ben Türkiye Futbol Direktörü'yüm ama bu basın toplantısını Riva'da yapmıyorum. Çünkü ben bu olayı kampta yapmadım, Riva'da yapmadım."
MEKAN BASMAYA GİTMEDİM
"Gelelim yalanlara... Yaşadığımız ülkede bir yeri basmanın ne demek olduğu bilinir. Telefonu kapatmamla pantolonu giydim ve arabaya bindim. Sadece iki evladım benimle gelmek istedi. Biri de şoförüm. Yok korumalarım gelmiş! Basmak kelimesinin içini açtığımızda hepimiz biliyoruz ne demek olduğunu. Ben bu mekanın nerede olduğunu bilemeden, iki evladıyla ve kaç kişi olduklarını bilmeden bu mekana gittim. Neyin basması? Sorunu çözmeye gittim."
GİDECEĞİMİ BEKLEMİYORLARDI
"Sorunu çözdüm, bittiğini anladım işin ve çıktım. Acun'un (Ilıcalı) evine gittim ben. Acun'u arayamaz mısınız? Ben bu olaydan şikayetçi olmadım. Oraya gittiğimiz zaman olayın aslını astarını öğrenelim dedik. Başka yalanlar da var. İnsanın coğrafi bilgisi hiç mi olmaz ya? Gece vakti Çeşme'ye uçak mı var? Kimse tahmin etmedi gideceğimi. Ben 'geliyorum' dediğim zaman gelirim. Bir kadına yapılan ayıp var. Ben kayıtsız kalmadım ve gittim. Çitten atladı diyorlar. Hangi çit? Ben zaten mekanı bilmiyorum.
ÇOK ÜZGÜNÜM, ANLATAMAM
"Yaşananlardan hiç memnun değilim. Adımın böyle biriyle anılmasından, bu fotoğrafın içinde yer almaktan hiç memnun değilim. Ailem için hiçbir zaman başka bir şey düşünmedim zaten. Her zaman her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Dedi ği gibi hatırlı kişiler eğer aradıysa, 'Kaç oradan geliyor, çocuğun başını yakma' diyedir. Açık yüreklilikle ifade ediyorum. Ne kadar üzgünüm size anlatamam. Değecek bir şey olsa ama bazen hayat sizi bu noktalara çekiyor."
O SÖZLERDEN SONRA...
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın toplantısının sonlarına doğru evden çıkmasına neden olan o anları da anlattı. Terim, "Tanıdığım zannetiğim kişiyi, ben çözüm için aradım ama beklenmedik sözler olunca artık oradan sonra beni kimse ikna edemez. Arabada da çok dostum aradı beni, 'gitmene gerek yok' dedi. Ama bugüne kadar her zaman kendi işimi kendim yaptım. Öfkem de başka türlü soğumaz. Benimle de kimse bu şekilde konuşamaz. Konuştuğu zaman da bunun bir karşılığı olmalı. Sözel ya da farklı türlü. Ben de davete icabet ettim. Oradan sonra beni birisinin geri döndürmesi çok zor" açıklamalarında bulundu.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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