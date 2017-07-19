Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu
Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni kabineyi açıkladı. Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.
OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?
11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar!da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır.Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı.
Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır.24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu.
Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:01
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 158
Yorum
Com bomlu holandali bende buseneki en iyi transferimiz olucak Enaz Ribéry ve Bruma kadar ses getirecek
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Negredo için fırsat indirimi
Toplam 15
Yorum
gs gelirse bu saatten sonra para için gelir bi gs li olarak boyle adamları türkiyeye sokmamak lazım
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Doğru adamı bulmuşlar
Toplam 41
Yorum
aferim yönetim bence aykut ve yönetim busene saçmalama primi dağıtıyor kesin.Yoksa aykuta hoca demek hem zeka hemde cesaret işi.Bolda nasipleniyordur
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