‘Beynini 1 dolara şeytana satanlar tarihe gömüldü’
Spor Bakanı Kılıç, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını söyledi. Kılıç “Beyinlerini 1 dolara Pensilvanya’daki şeytana satan hainler tarihe gömüldü, gök kubbe başlarına indi” dedi
İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç açıklamalarda bulundu. Bakan Kılıç sözlerine geçen yıl 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimiyle başladı. Bakan Kılıç "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkımız kendi şehirlerinde meydanlara indi, bu alçakları, beyinlerini 1 dolara o Pensilvanya'daki şeytana satmış olan hainleri tarihe gömdü, gök kubbeyi başlarına geçirdi" dedi. Kılıç, oyunların Türkiye'den alınıp başka ülkeye verme konusunda çok uğraşıldığını ancak başaramadıklarını kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç sözlerini şöyle bitirdi: "97 ülkeden 3 bini aşkın sporcu katılacak. Biz 294 sporcu ile mücadele edeceğiz. İnşallah Samsun'da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı toplayacağız. Samsun'daki otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Çok büyük bir ilgi var"
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç sözlerini şöyle bitirdi: "97 ülkeden 3 bini aşkın sporcu katılacak. Biz 294 sporcu ile mücadele edeceğiz. İnşallah Samsun'da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı toplayacağız. Samsun'daki otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Çok büyük bir ilgi var"
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:47
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