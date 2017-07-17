'Türk milletini yenemezsiniz'
15 Temmuz ihanetine karşı Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanının birinci yıldönümünde tüm Türkiye bir kez daha tek yumruk olup meydana indi. Önceki gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anıtın açılışının ardından dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında 15 Temmuz Şehitler Abidesi törenle açıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize, milletimize, özgürlüğümüze, geleceğimize silah doğrultan hainler bir daha gün yüzü göremeyecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonunda okuduğu "Selam olsun" şiiri törene katılanları hem coşturdu hem de gözlerini yaşattı.
FETÖ'cü hainlerin 1 sene önce giriştiği darbe girişimi Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tankların önüne yatan Türk halkının cesaretiyle önlenmişti. 250 şehit verdiğimiz, halkın destan yazdığı gecede kaybettiklerimiz kalplerimizde yaşıyor. Önceki gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anıtın açılışının ardından dün de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi için tören vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birbirinden önemli konulara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "FETÖ'cü hainler, PKK'lı ve DEAŞ'lı katil sürüleri, sözde müttefiklerimiz, hiçbiri bizleri hedeflerimizden alıkoyamayacak. Allah'ın izniyle büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi, müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. "Ne demiştik? Bunların inlerine gireceğiz demiştik. Şimdi kaçıyorlar. Avrupa'ya ABD'ye kaçıyorlar" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daha çok kaçacaklar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kurdukları tuzakları bozduk, bozacağız" diye konuştu.
'GUANTANAMO GİBİ...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain FETÖ'cünün giydiği 'Hero' (Kahraman) yazılı tişört hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yargıda bakıyorsunuz keyifleri yerinde. Orada o mağdur, mazlum şehitlerimizin ailelerine adeta caka satıyorlar. Sayın Başbakan burada, Adalet Bakanı da burada. Diyorum ki bunlar artık Guantanamo'da olduğu gibi özel elbiseler giydirilip mahkemeye getirilsinler. Böyle grand tuvalet mahkemeye gelmeleri olmaz" diye konuştu.
'ÇÜRÜYÜP GİDECEKLER'
15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü hainlerin bir daha gün yüzü göremeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emin olunuz ki ülkemize, milletimize, özgürlüğümüze, geleceğimize silah doğrultan hainler bir daha gün yüzü göremeyecek. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa vermiş olsak da kendileri yüreklerimizde yaşayacak. FETÖ'cü hainler ise hapishanelerin kalın duvarları arkasında çürüyüp gidecekler. Her gün tekrar tekrar ölecekler. FETÖ'cülere içeride dışarıda destek verenler de er veya geç tarihin kara defterine isimlerini yazdırıp çekilip gidecekler" dedi.
'SELAM OLSUN' ŞİİRİNİ OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda 15 Temmuz kahramanlarını şiirle selamladı. İşte o dizeler...
Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara,
Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara.
Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara,
Selam olsun Nene Hatun'lara Şerife Bacı'lara.
Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara,
Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara.
Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara,
Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara.
Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara,
Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara.
Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere,
Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
DÜNYA HAYRAN KALDI
15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerin darbe girişiminin sembolü Şehitler Köprüsü olmuştu. Hainlerin kapattığı köprüyü, Türk halkı büyük bir destan yazarak açmıştı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı anma töreninde 6 milyon kişi köprüde buluşmuştu. Dış basın bu görüntülere şaştı kaldı. İşte yorumlar...
Bild (Almanya): İstanbul'da mega gösteri
Aftenposten (Norveç): Darbe girişiminin yıl dönümünde muazzam bir kalabalık var
Le Monde (Fransa): Başarısız darbe girişiminin ardından Türk hükümeti destanı kutluyor
The Guardian (İngiltere): Sel gibi katılım vardı
AFP (Fransa): Türk demokrasisinin zaferi
ABİDENİN ÖZELLİKLERİ
Ankara'daki muhteşem eser 15 Temmuz şehitlerimizi anmak, Türk milletinin gösterdiği eşsiz mücadeleyi ve demokrasi zaferinin unutulmaması için sanatçı Sinan Turaman tarafından tasarlandı. Yapımı 24 gün sürerken, 500 kişi çalıştı. Yüksekliği 34 metre. Anıtta, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk devletlerinin simgeleyen yıldızlar, bronz replikadan 81 insan figürü, Türkiye haritası ve 81 ilimizin isimleri yer alıyor. En tepede 7 bölgeyi temsilen insan figürlerinin taşıdığı ayyıldız şeklinde taç bulunuyor. Anıtın içe bakan dört yüzünde 250 şehidimizin isimleri bulunuyor. Dört yanına tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet yazıldı.
DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULDU
FETÖ'nün darbe girişimin 1. yılında vatandaşlar, dün 81 ilde meydanları boş bırakmadı. İstanbul'da direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim, Saraçhane, Atatürk Havaalanı, Çengelköy gibi mekanlarda 'demokrasi nöbeti' tutuldu. Tüm illerde vatandaşlar hain girişimin 1. yıl dönümünde meydanları doldurdu.
'İDAM' DİYE BAĞIRDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında halk sık sık "İdam" diye bağırdı. Şehitler Köprüsü'nde de vatandaşlar bu şekilde bağırmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Meclis'ten bana gelirse, onaylarım" demişti.
ŞEHİT EROL OLÇOK'U REHA HOCA CANLANDIRDI
15 Temmuz'daki FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine kahramanca karşı koyarken Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok şehit düşmüştü. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' klibinde şehit baba-oğlun görüntüleri de yer aldı. Erol Olçok'u teknik direktör Reha Kapsal canlandırdı. Kapsal "15 Temmuz kısa filminde rahmetli Erol Olçok'u canlandırmaktan gurur duydum" dedi.
FETÖ'cü hainlerin 1 sene önce giriştiği darbe girişimi Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tankların önüne yatan Türk halkının cesaretiyle önlenmişti. 250 şehit verdiğimiz, halkın destan yazdığı gecede kaybettiklerimiz kalplerimizde yaşıyor. Önceki gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anıtın açılışının ardından dün de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi için tören vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birbirinden önemli konulara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "FETÖ'cü hainler, PKK'lı ve DEAŞ'lı katil sürüleri, sözde müttefiklerimiz, hiçbiri bizleri hedeflerimizden alıkoyamayacak. Allah'ın izniyle büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi, müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. "Ne demiştik? Bunların inlerine gireceğiz demiştik. Şimdi kaçıyorlar. Avrupa'ya ABD'ye kaçıyorlar" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daha çok kaçacaklar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kurdukları tuzakları bozduk, bozacağız" diye konuştu.
'GUANTANAMO GİBİ...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain FETÖ'cünün giydiği 'Hero' (Kahraman) yazılı tişört hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yargıda bakıyorsunuz keyifleri yerinde. Orada o mağdur, mazlum şehitlerimizin ailelerine adeta caka satıyorlar. Sayın Başbakan burada, Adalet Bakanı da burada. Diyorum ki bunlar artık Guantanamo'da olduğu gibi özel elbiseler giydirilip mahkemeye getirilsinler. Böyle grand tuvalet mahkemeye gelmeleri olmaz" diye konuştu.
'ÇÜRÜYÜP GİDECEKLER'
15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü hainlerin bir daha gün yüzü göremeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emin olunuz ki ülkemize, milletimize, özgürlüğümüze, geleceğimize silah doğrultan hainler bir daha gün yüzü göremeyecek. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa vermiş olsak da kendileri yüreklerimizde yaşayacak. FETÖ'cü hainler ise hapishanelerin kalın duvarları arkasında çürüyüp gidecekler. Her gün tekrar tekrar ölecekler. FETÖ'cülere içeride dışarıda destek verenler de er veya geç tarihin kara defterine isimlerini yazdırıp çekilip gidecekler" dedi.
'SELAM OLSUN' ŞİİRİNİ OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda 15 Temmuz kahramanlarını şiirle selamladı. İşte o dizeler...
Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara,
Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara.
Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara,
Selam olsun Nene Hatun'lara Şerife Bacı'lara.
Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara,
Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara.
Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara,
Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara.
Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara,
Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara.
Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere,
Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
DÜNYA HAYRAN KALDI
15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerin darbe girişiminin sembolü Şehitler Köprüsü olmuştu. Hainlerin kapattığı köprüyü, Türk halkı büyük bir destan yazarak açmıştı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı anma töreninde 6 milyon kişi köprüde buluşmuştu. Dış basın bu görüntülere şaştı kaldı. İşte yorumlar...
Bild (Almanya): İstanbul'da mega gösteri
Aftenposten (Norveç): Darbe girişiminin yıl dönümünde muazzam bir kalabalık var
Le Monde (Fransa): Başarısız darbe girişiminin ardından Türk hükümeti destanı kutluyor
The Guardian (İngiltere): Sel gibi katılım vardı
AFP (Fransa): Türk demokrasisinin zaferi
ABİDENİN ÖZELLİKLERİ
Ankara'daki muhteşem eser 15 Temmuz şehitlerimizi anmak, Türk milletinin gösterdiği eşsiz mücadeleyi ve demokrasi zaferinin unutulmaması için sanatçı Sinan Turaman tarafından tasarlandı. Yapımı 24 gün sürerken, 500 kişi çalıştı. Yüksekliği 34 metre. Anıtta, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk devletlerinin simgeleyen yıldızlar, bronz replikadan 81 insan figürü, Türkiye haritası ve 81 ilimizin isimleri yer alıyor. En tepede 7 bölgeyi temsilen insan figürlerinin taşıdığı ayyıldız şeklinde taç bulunuyor. Anıtın içe bakan dört yüzünde 250 şehidimizin isimleri bulunuyor. Dört yanına tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet yazıldı.
DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULDU
FETÖ'nün darbe girişimin 1. yılında vatandaşlar, dün 81 ilde meydanları boş bırakmadı. İstanbul'da direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim, Saraçhane, Atatürk Havaalanı, Çengelköy gibi mekanlarda 'demokrasi nöbeti' tutuldu. Tüm illerde vatandaşlar hain girişimin 1. yıl dönümünde meydanları doldurdu.
'İDAM' DİYE BAĞIRDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında halk sık sık "İdam" diye bağırdı. Şehitler Köprüsü'nde de vatandaşlar bu şekilde bağırmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Meclis'ten bana gelirse, onaylarım" demişti.
ŞEHİT EROL OLÇOK'U REHA HOCA CANLANDIRDI
15 Temmuz'daki FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine kahramanca karşı koyarken Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok şehit düşmüştü. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' klibinde şehit baba-oğlun görüntüleri de yer aldı. Erol Olçok'u teknik direktör Reha Kapsal canlandırdı. Kapsal "15 Temmuz kısa filminde rahmetli Erol Olçok'u canlandırmaktan gurur duydum" dedi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
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www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
'Türk milletini yenemezsiniz' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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