 ''Vatanımız bizim namusumuzdur'' – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    ''Vatanımız bizim namusumuzdur''

    ''Vatanımız bizim namusumuzdur''

    , Şehitler Köprüsü'ndeki konuşmasında hainlere her zaman karşı koyacaklarını söyledi.

    Başbakan Yıldırım "Acımız büyük, hüznümüz dağlar kadar ama boyun bükmeyeceğiz. Kor ateşi yüreğimize gömeceğiz, alçakları sevindirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. , 1000 yıldır aziz şehitlerin kanlarıyla sulanmış topraklar üzerinde yaşadığımızı belirtip "Vatan bizim namusumuzdur, şerefimizdir, onurumuzdur. 'da aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara inmiş, gözü dönmüş hainlere dersini vermiştir. Bu mübarek toprakları hiçbir hain çiğneyemeyecek. Geçmişte nasıl Çanakkale'yi geçemediyseniz ey gafiller, 15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nı geçebileceğinizi mi sandınız! Bayrağı düşürmedik, ezanları dindirmedik" dedi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
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