Ünlü futbolcu gözaltına alındı
Futbolcu Bekir İrtegün'ün havalimanında Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.
Konuyla ilgili ATV Haber muhabiri Emrullah Erdinç'in sosyal medya paylaşımı şöyle;
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:01
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Golcü istiyorum
Toplam 23
Yorum
vys şimdi mi aklın başına geliyor, bu saatten sonra bonservissiz adamı bulsan bile sana vanpersie'yi mumla aratır oyuncu olur...
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Yetiş Belhanda!
Toplam 6
Yorum
CENK ASLAN nin gozu yasli,PEPE artik BESIKTASLI .........................
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Whatsapp’tan isyan!
Toplam 11
Yorum
futbolsever bir kere de olumlu olarak yılmaz vural ı konuşun. bu adamın enerjisi de, öfkesi de sevimliliğide insanlığı da gs ya yeter.
Ünlü futbolcu gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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