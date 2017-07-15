 Ünlü futbolcu gözaltına alındı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ünlü futbolcu gözaltına alındı

    Ünlü futbolcu gözaltına alındı

    Futbolcu 'ün havalimanında Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

    Sürpriz bir şekilde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden hakkında ortaya şok bir iddia atıldı. Deneyimli savunmacının havaalanında yurtdışına çıkışı sırasında Bylock kullancısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

    Konuyla ilgili ATV Haber muhabiri Emrullah Erdinç'in sosyal medya paylaşımı şöyle;




    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:01
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