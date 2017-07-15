Topyekün FETÖ temizliği

Ülkenin tüm kurumlarında yapılan ‘hain temizliği’ne futbol dünyası da seyirci kalmadı. Galatasaray, aralarında Hakan Şükür ve Arif Erdem’in de olduğu 7 ismi ihraç ederken TFF, Fenerbahçe ve Beşiktaş da FETÖ’cü hainleri kovdu

Hain teröristlerin demokrasimizi hedef aldığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başta futbol olmak üzere spor dünyasında çok büyük bir FETÖ temizliği başladı... G.Saray ilk olarak, FETÖ ile ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen üyeler Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin kulüpten ihracını genel kurulda onayladı. Sarı-kırmızılılar, Genel Kurul'da skandal bir şekilde ihraçları engellenen vatan hainleri Hakan Şükür ve Arif Erdem'i de yönetim kurulunun kararıyla hemen kulüpten kovdu.



Fenerbahçe aralarında şike savcısı Mehmet Berk'in de bulunduğu 8 isimle ilişiğini kesti.Beşiktaş ise FETÖ'cü hainlerin sözcülüğünü yapan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski yöneticisi İhsan Kalkavan'ı ihraç etti. TFF de çok büyük bir FETÖ operasyonuna imza attı. Tüm kurullarındaki hainleri temizleyen TFF, aralarında hakem ve gözlemcilerin de bulunduğu 104 kişiyle yollarını ayırdı. Süper Lig, TFF 1. Lig ve tüm alt lig kulüpleri tek yürek olarak içlerindeki hainleri temizledi. Basketbol ve voleybol camiasına sızan FETÖ'cüler de açığa çıkarıldı.