Topyekün FETÖ temizliği
Ülkenin tüm kurumlarında yapılan ‘hain temizliği’ne futbol dünyası da seyirci kalmadı. Galatasaray, aralarında Hakan Şükür ve Arif Erdem’in de olduğu 7 ismi ihraç ederken TFF, Fenerbahçe ve Beşiktaş da FETÖ’cü hainleri kovdu
Fenerbahçe aralarında şike savcısı Mehmet Berk'in de bulunduğu 8 isimle ilişiğini kesti.Beşiktaş ise FETÖ'cü hainlerin sözcülüğünü yapan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski yöneticisi İhsan Kalkavan'ı ihraç etti. TFF de çok büyük bir FETÖ operasyonuna imza attı. Tüm kurullarındaki hainleri temizleyen TFF, aralarında hakem ve gözlemcilerin de bulunduğu 104 kişiyle yollarını ayırdı. Süper Lig, TFF 1. Lig ve tüm alt lig kulüpleri tek yürek olarak içlerindeki hainleri temizledi. Basketbol ve voleybol camiasına sızan FETÖ'cüler de açığa çıkarıldı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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