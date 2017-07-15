İhanetin adı kondu: FETÖ
Yarım asır boyunca örgütlendiler. Devletin tüm kadrolarına sinsice sızdılar. Ve 15 Temmuz gecesi, Türk devletine ve halkına, hayasızca saldırdılar.
15 Temmuz gecesi darbenin merkezi Akıncı Üssü'nde asker olmayan FETÖ yöneticisi siviller de vardı: Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç.
Darbe girişiminin kilit ismi Öksüz darbe gecesi yakalansa da 18 Temmuz'da serbest bırakıldı. Öksüz'ü serbest bırakan hâkim Çetin Sönmez tutuklanırken FETÖ'cü olduğunu itiraf etti.
Adil Öksüz 14 Nisan 2016'da Ankara'ya gelerek toplantı yaptı. 3 gün sonra da FETÖ elebaşının yanına ABD'ye gitti, 21 Nisan'da dönüş yaptı. 17-21 Nisan'da FETÖ imamları Batmaz, Çiçek ve Oruç da ABD'deydi.
Akın Öztürk'ün damadı yarbay Hakan Karakuş da aynı dönemde ABD'deydi. Bu dönemde Gülen'le darbenin planları yapıldı.
21 Nisan'da Gülen, yeşil cübbe giyerek örgüte darbeye hazırlık mesajlarını iletti.
Uşak'ta Deniz Tetik isimli ByLock kullanıcısında ele geçirilen flash belleklerde Gülen'in örgüt elemanlarına darbe girişimi için şifreli talimat verdiği ses kayıtlarına ulaştı.
Darbenin startını veren tuğgeneral Mehmet Partigöç'ü FETÖ özel yetiştirdi.
Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan şüphelilerden Zekeriya Kuzu, Murat Dağlı ve Yücel Ekizoğlu'nun üzerinde FETÖ'cülerin birbirlerini tanımakta kullandıkları 1 dolar ele geçirildi.
Terörist Haldim Gülmez'in üstünde 'H.E. (Hoca Efendi) Duaları' yazılı kağıt bulundu.
HAİNLERİN İTİRAFLARI:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri yarbay Levent Türkkan: Askeri liseden beri örgütle irtibatım var. Örgütün talimatıyla Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkan'ın odasına dinleme cihazı yerleştirdim. Diğer askerlerle Akar'ı makam odasında rehin aldık.
Başbakanlık Özel Kalem Görevlisi Muhammet Uslu: Türkkan'dan sorumlu örgüt abisi bendim. Dinleme cihazlarını Türkkan'a ben verdim.
Helikopter pilotu Beniz Aldemir:
Askeri liseden beri FETÖ'cüyüm.
Ankara Emniyeti'ni bombalayan helikopter pilotları yarbay Erdal Başlar ve binbaşı Sadullah Abra ile MİT'e ateş eden yarbay Murat Karataş ve binbaşı Taha Fatih Çelik de FETÖ'cü.
Ankara'da sivil hedeflere atış yapan kara pilot yarbay İlkay Ateş: Küçük yaşlardan itibaren FETÖ içindeyim.
Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız: Üsteğmenken FETÖ'ye katıldım. 15 Temmuz öncesi bayram tatilinde Ankara'da Adil Öksüz'le darbeyi planladık.
İŞTE DARBENİN FETÖ DELİLLERİ
Savcılıkların hazırladığı iddianamelerde "Darbe girişiminin, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in emir ve talimatı doğrultusunda, örgüt mensupları tarafından gerçekleştirildiği açıktır" deniyor. Dosyalarda ses kayıtlarından görüntülere, ifadelerden itiraflara kadar binlerce delil var.
FETÖ'CÜLERDEN DARBE MESAJLARI
Zaman'da darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayımlanan "Sükutun Çığlığı" reklamı. Zaman'ın "Zaman Kardeşlik Zamanı" temalı kampanyasında bir asker "Bir ihtimal daha var" dedi. Sızıntı darbe girişiminden 2 ay önceki kapağında asker kıyafetli bir kişi kullandı. FETÖ'cü Tuncay Opçin, Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Yatakta basıp şafakta asacaklar" mesajını paylaştı. FETÖ'cü Emre Uslu, 2015'te bir takipçisinin "Ne zaman ülkeye döneceksin" sorusuna "2016 Temmuz" diye yanıt verdi.
HESAP ZAMANI
Darbe girişimine katılanlar birer birer yargıya hesap veriyor.
FETÖ ve 15 Temmuz davalarında toplam bin 52 asker, 3'er kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Bu suçlar dışında ölüm, yaralama, yağma, gasp gibi suçlara karışanlar için ayrıca müebbet ve yüzlerce yıl hapis cezaları isteniyor. Bugüne kadar FETÖ'yle ilgili gözaltına alınanların sayısı yaklaşık 115 bin. Tutuklu sayısı 47 binden fazla. 900'e yakın kişi ise firari. Tutukluların 10 bin 800'ü polis, 7 bin 500'ü asker (168'i general), 2 bin 600'ü hâkim ve savcı, 26 bin 200'ü sivil 210'u da mülki idare amiri. FETÖ ve darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma sayısı ise 11 bin oldu. Sadece İstanbul'da FETÖ'yle ilgili açılan dava sayısı 700. İşte FETÖ ve darbe girişmi ine yönelik açılan davalarda en öne çıkanlar:
Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davası Muğla'da görülüyor.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen bir numaralı sanık. Suikast girişimine katılan Özel Kuvvetler, SAT, MAK timleri üyeleri ve helikopter pilotları yargılanıyor.
Öme r Halisdemir davası... Darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden sanıklar ilk kez 21 Şubat'ta hâkim karşısına çıktı.
Özel Harekat'a bomba... Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Dairesi'nin savaş uçaklarıyla bombalayan 11 pilot, 45'i polisi 51 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutuluyor.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılması... 27 sanık hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Akıncı Üssü... Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1 Ağustos'ta başlayacak davada, bir numaralı sanık Fetullah Gülen, iki ve üç numaralı sanıklar Adil Öksüz ve Kema l Batmaz. Biri orgeneral, 6'sı tümgeneral, 18'i tuğgeneral toplam 481 sanık bulunuyor. Genelkurmay Karargâhı 26'sı general 221 kişi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu davada "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da var.
TÜRKSAT saldırısı... 15 Temmuz gecesi TRT yayınları kesilmiş, TÜRKSAT uydularının bulunduğu Gölbaşı'ndaki tesise saldırı düzenlenmişti. 5'i sivil 16 kişi yargılanıyor.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:25
-
Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
-
Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
-
Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
İhanetin adı kondu: FETÖ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.