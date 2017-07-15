‘Haydi Bismillah’ deyip, uçağa bindi
Enerji Bakanı Berat Albayrak, o gece Marmaris’te bombaların altında beraber oldukları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadıklarını anlattı...
İlk telefon Ziya Enişte'den geldi. Telefonlar geldikçe olayın ciddiyeti ortaya çıkmaya başladı.
Cumhurbaşkanımızla başka odaya geçtik.
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MİT müsteşarını aradı. Liderlikleri krizlerde görüyorsunuz.
Cumhurbaşkanımız abdestini aldı.
İki rekat namaz kıldı. Bismillah diyerek süreci başlattı. 3 helikopter keşif için üzerimizde dolaşıyordu.
Uçuş için 4 lokasyon belirledik. Uçağa bininceye kadar nereye gidileceği bilinmiyordu.
Uçak kalktıktan sonra Cumhurbaşkanımız kendi belirledi.
Hayalet bir şekilde İstanbul'a ulaştık. Uzun yıllar unutulmayacak bir olaydır.
Ne 27 Mayıs, ne 12 Mart muhtırası, 12 Eyül'de halka böyle zulmeden böyle bir darbe olmadı.
Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır...
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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