 ‘Haydi Bismillah’ deyip, uçağa bindi – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ‘Haydi Bismillah’ deyip, uçağa bindi

    ‘Haydi Bismillah’ deyip, uçağa bindi

    Enerji Bakanı , o gece Marmaris’te bombaların altında beraber oldukları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadıklarını anlattı...

    , 15 Temmuz hain darbe girişiminin en yakın tanığıydı. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Marmaris'te beraber olan Albayrak, yaşadıklarını anlattı:

    İlk telefon Ziya Enişte'den geldi. Telefonlar geldikçe olayın ciddiyeti ortaya çıkmaya başladı.
    Cumhurbaşkanımızla başka odaya geçtik.
    Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MİT müsteşarını aradı. Liderlikleri krizlerde görüyorsunuz.
    Cumhurbaşkanımız abdestini aldı.
    İki rekat namaz kıldı. Bismillah diyerek süreci başlattı. 3 helikopter keşif için üzerimizde dolaşıyordu.
    Uçuş için 4 lokasyon belirledik. Uçağa bininceye kadar nereye gidileceği bilinmiyordu.
    Uçak kalktıktan sonra Cumhurbaşkanımız kendi belirledi.
    Hayalet bir şekilde İstanbul'a ulaştık. Uzun yıllar unutulmayacak bir olaydır.
    Ne 27 Mayıs, ne 12 Mart muhtırası, 12 Eyül'de halka böyle zulmeden böyle bir darbe olmadı.
    Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır...
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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