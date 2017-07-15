Güçleri asla yetmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişiminin yaşandığı saatlerde televizyon yayının da yaptığı konuşma da tarihe geçti.

Yıldırım o konuşmasında şunları söylemişti: "Silahını, askerini, tankını, kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan bu canilere, gereken dersi vereceğiz. Türkiye demokraside çok yol aldı. Türkiye'yi darbe tehditleriyle korkutmaya ve yıldırmaya, bu bir avuç kalkışmacının gücü asla yetmeyecek. Vatandaşlarımızı, müteyakkız ve uyanık olmaya çağırıyorum. Gerekirse vatandaş olarak ineceğiz. Bunlara dersini vereceğiz. Burada demokrasimize, milli iradeye karşı çok ciddi bir kalkışma teşebbüsü vardır. Ama bu silahlı kuvvetlerimizin emirkomutası içinde gerçekleşen bir şey değildir. İçerideki bazı grupların bir girişimidir. Bu böyle bilinmelidir, elimizdeki bütün imkanlarla gereğini yapacağız."