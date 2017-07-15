Erol benim yol arkadaşımdı...
15 Temmuz gecesi, FETÖ'cü hainlerin şehit ettiği isimlerden biri de Erol Olçok ve 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'tu.
Köprüye yürüyen halkın arasında en önde giden Erol Olçok köprüye geldiğinde darbeci askerleri ikna etmeye çalıştı. Hainleri ikna edemeyen Olçok, sürekli ateş açıldığından dolayı oğlunu güvenli bir yere koymak istedi. Oğluna doğru gitmeye başladığı anda darbeciler tarafından vuruldu. Vücuduna 3 mermi isabet eden Olçok'a yardıma koşan oğlu ise iki zırh delici mermiyle kalbinden vuruldu. Abdullah Tayyip Olçok olay yerinde şehit düşerken, Erol Olçok kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştı. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmasına devam edemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Erol benim yol arkadaşımdı. Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanları cennet olsun İnşallah" ifadelerini kullandı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
Erol benim yol arkadaşımdı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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