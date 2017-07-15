 Direnişin kahramanı Ömer Halisdemir – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Direnişin kahramanı

    Direnişin kahramanı Ömer Halisdemir

    O bir kahhraman... Küçücük yüreğinde başlayan vatan sevgisi onu büyüdüğünde koca yürekli bir kahraman yaptı.

    Hainlerin karşısında duran, darbenin seyrini değiştiren kahraman Astsubay 20 Şubat 1974'te Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında doğdu. En büyük hayali asker olmaktı. Akrabalarından biri onu Ankara'ya astsubaylık sınavlarına götürdü. Sonuçlar belli olduğunda Ömer'in çocukluk hayali de gerçek oldu. Devletin en kritik görevlerini başarı ile yerine getiren Ömer, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile yolu birleşince mesleğinin zirvesinde en stratejik noktada görev yapmaya başladı. Hainler o karanlık gecede Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın helikopter pistinden yüzlerinde hainlik maskesi, ellerinde kan kusan silahlarla geldi.
    Onların karşısında kocaman yürekli gözlerinde şimşekler çakan Ömer vardı... Karargahın yönetim binası önünde karşıladı Ömer o hainleri. Yaşananları Zekai Paşa şu cümlelerle anlatıyor: "Başçavuş Ömer'e, 'Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargaha girmeden öldür! Bunun sonunda şehadet var" dedim... Kahraman astsubay Ömer karargah girişinde "Giremezsiniz, Zekai Paşa'nın emri" dedi. Ömer, hain generali alnının tam ortasından vurdu. Bu sırada Ömer de şehit düştü. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir oğluyla son konuşmasını şöyle anlatıyor: Saat 6 sıralarıydı. Ömer beni aradı. Telefonu kapatmadan önce 'içimde bir his var biraz sıkıntı gibi bir his. Ne olur ne olmaz hakkınızı helal edin' dedi ve bizimle helalleşti. Sonra ondan bir daha haber alamadım. Ta ki şehadet haberi gelinceye kadar." Oğlu Ömer'i kaybetmenin acısını yaşayan Fadimana Halisdemir (69) oğlunun ölümünden 8 ay sonra rahatsızlandı.
    Anne Halisdemir şehit oğlunun adını taşıyan Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Mart'ta hayatını kaybetti. Çok sevdiği oğlu Ömer'in yanına defnedildi.
    Kahraman astsubayın amcası Mustafa Halisdemir'in ve kardeşi Soner Halisdemir'in de şimdi birer Ömer adlı çocukları var. İsmini tarihin altın sayfalarına yazan bu millet ve vatan içini canını feda eden şehidin Çukurkuyu'daki kabrini 5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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