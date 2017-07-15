Bugün olsa kamyonu üstlerine sürerdim
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:28
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‘Tükendi’ ve istifa
Toplam 1
Yorum
tolga gs fb bjk formaları icinde en güzel cıkaran bence ts olmuş helal olsun forma cok güzel
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Castillo için teklif
Toplam 1
Yorum
ASLA Açıldığında çok gol atacak burumanın ilk geldiği yıl hiç birşey yapamadı bu adam mls den geldi.Bu yıl dahada açılacak10-15 gole direk katkı.
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 1
Yorum
cyanide tudor sneijderi gönderdi, burumayı gönderdi sıra çapsız yönetimde. Yönetim bu sefer tudoru göndererek paçayı kurtaramaz.
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