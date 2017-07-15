 Bugün olsa kamyonu üstlerine sürerdim – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bugün olsa kamyonu üstlerine sürerdim

    Bugün olsa kamyonu üstlerine sürerdim
    "Bugün darbe olsa bu sefer hiç korkmadan hainlerin, darbecilerin üstüne kamyonu sürerim. Bizim tek bir vatanımız var. Gidecek başka yerimiz yok. Bu cennet vatanı darbeci hainlere bırakmayız. Liderimiz Cumhurbaşkanımız 'ı çok seviyoruz. Onun çağrısıyla sokaklara çıktık. Onun çağrısıyla darbecilere 'dur' dedik. Bu vatan bizim... Onu asla hainlere bırakmayız" diye konuştu.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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