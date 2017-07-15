24 saatte bitirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimibastırıldı. Ülkeyi kan gölüne çeviren TSK içindeki FETÖ'cüler,halkı direnişe çağırması sonucu bozguna uğratıldı. Kukla örgütün iç savaş provası, karşısındabuldu. Darbe girişimine yaklaşık 9 bin askeri personel karıştı. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tanesi tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı.emniyet personeli, 4'ü askeri personel, 181'i vatandaş olmak üzere, 146'sı emniyet personeli, 21'i askeri personel, 2026'sı sivil vatandaş olmak üzere 2 bin 193 kişi yaralandı.Güvenlik güçleri ile darbeci teröristler arasında çıkan çatışmalarda 35 terörist ölü, 49 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi, yüzlercesi gözaltına alındı. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan FETÖ'nün darbe girişimi,saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi.Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı.Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı karargâhı darbeci askerlerce ele geçirildi.İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup darbeci asker tarafından geçişe kapatıldı.Ankara'da MİT binası ve Genelkurmay Başkanlığı'na helikopterden ateş açıldı.Atatürk Havalimanı'na tankla gelen darbeci askerler kontrol kulesine girdi.Başbakan Binali Yıldırım, "TSK içinde bir grubun silahlı kalkışma girişiminde" bulunduğunu duyurdu.Marmaris'te tatilini geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki bir grup gazeteciye, "Malum yapıdan bir takım odaklar darbe girişimde bulunmuştur.Halkı meydanlara, sokaklara bekliyorum" dedi.Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar rehin alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldığı otelden helikopterle ayrıldı.Darbeci askerler TRT binasını basarak canlı yayındaki haber spikerine, 'korsan darbe muhtırası' okuttu.Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı. Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, darbeci askerlerin görüldükleri yerde tutuklanmaları talimatını verdi.Cumhurbaşkanı televizyonlara bağlanarak, halka meydanlara çıkma çağrısını yaptı.TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda yerini aldı.Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye çalışan halkın üzerine ateş açıldı.Camilerden salâ okunarak, halka darbe girişimine direnme çağrısı yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin içinde bulunduğu uçak Dalaman'dan havalandı.Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir, darbeci alçaklar tarafından 17 el ateş edilerek şehit edildi.Havadan bombalanan Gölbaşı Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 51 polis şehit oldu.F-16'lar ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı.Meclisin giriş kapılarına sabaha kadar toplam 4 bomba atıldı.Çiğli'den hareket eden üç helikopterdeki suikast timi, Marmaris'teki otele geldi.İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan kalabalığa "Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir.Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi. Binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında etten duvar ördü.Marmaris'teki otele helikopterlerden ve FETÖ'cü teröristler tarafından ateş açıldı. Çatışmalarda polis memuru Nedip Cengiz Eker ile Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Suikast timi ormanlık alana kaçtıBoğaziçi Köprüsü'ndeki darbeciler teslim oldu.Türkiye genelinde 754 darbeci gözaltına alındı. Gözaltına alınıp sivil polis aracına konulan üniformalı hainlerin rütbeleri söküldü.İstanbul'da uçak, metro ve vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı.Darbenin merkez üssü Akıncı Üssü'ndeki FETÖ'cüler, darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine kaçmaya çalıştı.