Madalyaları geri alındı
Yeni yayımlanan KHK ile Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:16
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Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı!
Toplam 51
Yorum
FUTBOL USA HIC BIR YONETIM TARAFTAR OLMAYINCA BASTA KALAMAZ, GS TARAFTARI MACLARI BOYKOTT ETSIN GSGENE ILK 3 E GIREMIYECEK.YENI YONETIN 1 AYDA DUZELTIR
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Di Francesco'dan Cengiz Ünder yorumu
Toplam 4
Yorum
ispanya keske ispanyaya gitseydi, italyan defanslari cok güclü. Bir messi degilse, cok zorlanacak orda.
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Semih Kaya için veda töreni
Toplam 4
Yorum
hhj Gs li selcuktan sonra kim varhggmmjbnbvfg
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