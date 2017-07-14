Madalyaları geri alındı

Yeni yayımlanan KHK ile Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname uyarınca: Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları alındı.