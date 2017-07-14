Burak Yılmaz geri dönüyor

Çin'de futbol yaşamına devam eden Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.



Tatilini Çeşme'de sürdüren milli futbolcu ise burada Trabzonspor'un Genel Sekreteri Gençağa Meriç ile bir araya geldi. Burak Yılmaz ile Trabzonspor'un prensipte anlaştığı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun kısa zaman içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. 2010-12 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Burak Yılmaz, burada çıktığı 75 maçta 55 gol atarak gol krallığı yaşamıştı.