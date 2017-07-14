Burak Yılmaz geri dönüyor
Burak Yılmaz ile Trabzonspor'un prensipte anlaştı
Çin'de futbol yaşamına devam eden Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.
Tatilini Çeşme'de sürdüren milli futbolcu ise burada Trabzonspor'un Genel Sekreteri Gençağa Meriç ile bir araya geldi. Burak Yılmaz ile Trabzonspor'un prensipte anlaştığı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun kısa zaman içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. 2010-12 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Burak Yılmaz, burada çıktığı 75 maçta 55 gol atarak gol krallığı yaşamıştı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:26
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Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
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Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
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Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
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