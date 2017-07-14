BUGÜN 15 TEMMUZ TÜRKİYE'NİN YENİDEN DOĞUŞU
Bugün 15 Temmuz... Büyük ihanetin şanlı bir halk zaferine dönüştüğü gün! Bugün 15 Temmuz... Cumhurbaşkanımız ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli iradenin tahakkuk ettiği bir kahramanlık destanının yazıldığı gün! Bugün 15 Temmuz... Bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz! Bugün 15 Temmuz... Türkiye'nin yeniden doğuşunun (diriliş destanının) birinci yıldönümü! 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
O GECE, KORKUYU KORKUTAN KAHRAMAN TÜRK MİLLETİ, ÖLÜMÜ DE ÖLDÜRDÜ...
15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin ülkenin birliğine, beraberliğine ve demokrasisine karşı yaptığı hain saldırının üzerinden bir yıl geçti. Sürecin en kritik noktalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği dik duruş sayesinde Türk milleti, tanklarla, helikopterlerle, F-16'larla üzerlerine bomba yağdıran darbecilere ülkeyi dar etti. Bu sürece, halka cesaret veren ve müthiş bir liderlik örneği ortaya koyan Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi konuşmalar damga vurdu.
HALKI MEYDANLARA İNDİREN ÇAĞRI
Darbe girişiminin ilk saatlerinde çeşitli televizyonlardan halkı meydanlara çağıran Erdoğan o tarihi konuşmasında şunları söylemişti: "Bu gelişme silahlı kuvvetlerimizin içindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir. Paralel yapının teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Şu anda bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağı, helikopteri vs. kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Meydanları onlara bırakamayız. Bu arada milletimi de bir çağrı yapıyorum. Millet imizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanlarında toplanalım. Bunların azınlık grupları tanklarıyla toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bu zamana kadar. Ben de başkomutan olarak meydanlara geliyorum."
'İŞGALCİLERE ÜLKEYİ BIRAKMAYIZ'
İşte bu konuşmanın ardından halk meydanlara indi ve darbe girişimini püskürttü. Marmaris'ten İstanbul'a gelen Erdoğan, 16 Temmuz sabahı ise Atatürk Havalimanı'nda toplanan halka sesleniyordu. Erdoğan'ın hainlere korku veren konuşmasında şunları söylüyordu: "Bu vatana ihanet hareketinin bedelini en ağır şekilde ödeyecekler. Biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya bir canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Bizler görevimizin başındayız, sonuna kadar da bu görevimizi Allah'ın izniyle yürüteceğiz. Bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız."
İSİMLERİ ALTIN HARFLERLE YAZILDI
Erdoğan'ın çağırısıyla halk 81 vilayette tam 27 gün demokrasi nöbeti tuttu. 7 Ağustos'taki Yenikapı mitinginde Erdoğan şöyle demişti: "O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar, isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdılar. Bu manzara, bin yıllık vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin, ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır."
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı!
Toplam 104
Yorum
cabbar her zaman diyorum değerini bulduğunda satacaksın bak zamanında satıp para kazanmadın şimdi bedavaya gitti beceriksizler
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Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı!
Toplam 104
Yorum
KİNG Kanatlara 2 çok sağlam seri oyuncu, bir de sert ve hızlı bir ön libero alınmazsa ligde ilk 3 hayal olur.
BUGÜN 15 TEMMUZ TÜRKİYE'NİN YENİDEN DOĞUŞU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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