Sesimiz spor

Türkiye, spor tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmak için gerisayıma geçerken; Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç , Fotomaç'ı makamında ağırladı. Bakan Kılıç; 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın Türk spor tarihinin en büyük organizasyonu olacağının altını çizen Bakan Kılıç, "Bu süreçte her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.İşte Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın bu büyük olimpiyatla ilgili olarak Fotomaç'a yaptığı çok çarpıcı açıklamalar..."Türk ve dünya sporu için çok önemli bir organizasyonun arifesindeyiz. 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Türk spor tarihinin en büyük organizasyonu olacak. Bu büyük organizasyonun meşalesini heyetimiz 3 Temmuz'da Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin (ICSD) Lozan'daki merkezinden teslim aldı. Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül'ün getirdiği Olimpiyat ateşini 7 Temmuz akşamı görkemli bir törenle Samsunumuzda yaktık. Olimpiyat şampiyonu milli güreşçilerimiz Mustafa Dağıstanlı ve Taha Akgül, milli futbolcular Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile sunucu ve atlet Ece Vahapoğlu da Olimpiyat elçilerimiz olarak törende hazır bulundu. Olimpik oyunlarda ev sahibi, şehrin belediyesidir. Biz de Batı Park'ta düzenlediğimiz görkemli törenin ardından Samsunlularla birlikte Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na yürüdük ve meşalemizi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a teslim ettik.Olimpikruhun simgesi olan vemotifleriyle bezeli meşalemiz,boyuncadünyaya dostluk, kardeşlik ve barış mesajı verecek. Meşalenin üzerinde'nin dört konfederasyonunun renklerinin bir araya gelişi gibi, tüm dünyatarihleri arasında Samsun'da buluşmuş olacak.'de 3 binin üzerinde sporcu, 21 branşta mücadele edecek. Delegeler ve antrenörler de sayıldığında katılımcı sayısı 5 binin üzerine çıkıyor. Üstelik bu sayıya sporcuları takip etmek için gelecek olan aileler ya da basın mensupları dahil değil. Yani hem Deaflympics tarihinin en geniş kapsamlı olimpiyatına hem de Türkiye'nin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacağız. İnşallah, organizasyonu tamamladığımızda, tüm dünyaya hemmisafirperverliğini en güzel şekilde gösterecek, hem de Türkiye'nindüzenleme konusundaki yetkinliğini bir kez daha kanıtlamış olacağız. Tüm dünya derken, abartmıyoruz. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altı kıtadan toplamülke ağırlayacağız. Fildişi Sahili'nden Zimbabve'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e kadar bütün dünya Samsunumuzda olacak.Bu kadar fazla ülkeyi, sportif ya da başka bir alanda bir araya getirmek çok ama çok nadir gerçekleşen bir fırsattır. Biz de bu fırsatın bilincinde olarak, tarihin en iyi Deaflympics'ini düzenleyebilmek için üzerimize düşen her şeyi büyük bir özveriyle yerine getirdik. Samsun Deaflympics 2017, spor dünyasının hafızasından silinmeyecek. Bu büyük organizasyona layıkıyla ev sahipliği yapabilmek için Samsun'un sekiz farklı ilçesinde 42 tesis hizmete hazır hale getirildi. Bu tesisler arasında spor müsabaka ve antrenman tesislerimiz olduğu gibi, 4 bin 400 kapasiteli Olimpiyat Köyü de var. KYK yurtlarımızı Olimpiyat Köyü haline getirdik. 97 ülkeden sporcunun bir arada olacağı Olimpiyat Köyü, Deaflympics boyunca dünyanın bütün güzelliklerini barındıracak. Olimpiyat şehri Samsun'a, yaz oyunları kapasitesinde tesisler kazandırılması, bundan sonraki yıllarda da en büyük organizasyonlara rahatlıkla talip olmamızı sağlayacak.18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek Deaflympis 2017'deki tüm spor karşılaşmaları ve açılış seremonisi ücretsiz olarak izlenebilecek.spor tarihinin vetarihinin en büyük organizasyonu'nı yerinden takip etmek isteyen seyirciler herhangi bir ücret ödemeyecek. 3 bini aşkın sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcının yer alacağı oyunlar,'da yeni'nda düzenlenecek görkemli törenle başlayacak. Açılış seremonisinin biletleri ücretsiz olacak.Biz, Deaflympics'in merkezinde işitme engelliler olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda, sporcuların ve katılımcıların her ihtiyaçlarının rahatlıkla karşılanabilmesi için gönüllülerden sağlık çalışanlarına, havayolu kabin görevlilerinden Samsun esnafına kadar yaklaşık 5 bin kişi uluslararası işaret dili öğrendi. Ayrıca uluslararası işaret dilinde bir kitapçık da hazırladık. Bu kitapçık, bizden sonra İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları düzenleyecek ülkelere mirasımız olacak. Ayrıca maskotumuz Çakır da dünyanın konuşabilen ilk maskotu. İşaret diliyle konuşan Çakır, işitme engelli katılımcılarla iletişim kurabilecek ve organizasyonun merkezinde işitme engellilerin yer aldığını tüm dünyaya bir kez daha gösterecek. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyor, tüm Samsun'u ve tüm Türkiye'yi Türk spor tarihinin en büyük organizasyonunun parçası olmaya davet ediyorum."İşitme engelli bir Fransız olan Eugene Rubens-Alcais'in girişimiyle ilk olarak 1924 yılında Paris'te başlayan Deaflympics, Londra'dan Amsterdam'a, Los Angeles'tan Melbourne'e kadar pek çok şehirde gerçekleşti. Kış mevsimlerinde de organize edilen Deaflympics, yaz oyunları kapsamında son olarak 2013'te Sofya'da yapıldı. Oyunlara ilk kez 1989'da katılan Türkiye, 10 kez yer aldığı olimpiyatlarda toplam 82 madalya elde etti.