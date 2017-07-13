 Külliye'ye 'Çakır'lı ziyaret – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Külliye'ye 'Çakır'lı ziyaret

    Külliye'ye 'Çakır'lı ziyaret

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çıkan , Erdoğan’ı dev organizasyona davet etti.

    , Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kabul etti. 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kılıç'ı Beştepe'de kabul etti. Olimpiyat Oyunları'nın maskotu "Çakır"ın da eşlik ettiği kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılış davetiyesi takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan Akif Çağatay Kılıç'a dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonunun Samsun'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

    BAKAN KILIÇ'TAN BİLGİ ALDI
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan organizasyon çalışmaları ve hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulün sonunda oyunların maskotları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın maskotu olan ve yöresel kıyafetler giyen "Çakır"ın kasketindeki 8 köşe, Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıyor. Maskotun ayakkabıları ise yöreye özgü "yumurta topuk" olarak bilinen ayakkabıdan esinlenerek hazırlandı.

    BAŞBAKAN DA DAVET EDİLDİ
    Başbakan , 'ı kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Başbakan Yıldırım'ın Bakan Kılıç'ı kabul ettiği belirtildi. Olimpiyat Oyunlarının maskotu "Çakır"ın da eşlik ettiği kabulde Başbakan Binali Yıldırım'a açılış davetiyesi takdim edildiği kaydedildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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