Külliye'ye 'Çakır'lı ziyaret
2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erdoğan’ı dev organizasyona davet etti.
BAKAN KILIÇ'TAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan organizasyon çalışmaları ve hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulün sonunda oyunların maskotları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın maskotu olan ve yöresel kıyafetler giyen "Çakır"ın kasketindeki 8 köşe, Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıyor. Maskotun ayakkabıları ise yöreye özgü "yumurta topuk" olarak bilinen ayakkabıdan esinlenerek hazırlandı.
BAŞBAKAN DA DAVET EDİLDİ
Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Başbakan Yıldırım'ın Bakan Kılıç'ı kabul ettiği belirtildi. Olimpiyat Oyunlarının maskotu "Çakır"ın da eşlik ettiği kabulde Başbakan Binali Yıldırım'a açılış davetiyesi takdim edildiği kaydedildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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