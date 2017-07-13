15 Temmuz'u unutturmayacağız
Başkan Eyüp Özgeç, hain saldırının birinci yılında Artvin sokaklarına ineceklerini söyledi, “Bin kişilik kortejle şehitlerimizi anacağız. Herkesi Türk bayrakları ile bekliyoruz” dedi.
SPOR CAMİASINA MESAJ
Şehitleri Artvin'de anacaklarını söyleyen Gözgeç, "Bin kişilik kortej ile sokağa iniyoruz. Sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve federasyon çalışanlarımızla şehitlerimizi anacağız. Anadolu'nun dört bir yanından yükselecek birlik ve beraberlik çağrılarına biz de ülkemizin bir diğer ucundan eşlik edeceğiz. Rabbim ülkemize, milletimize bir daha öyle günler yaşatmasın. Herkesi elinde Türk bayrağı ile meydanlara bekliyoruz" diye konuştu.
ŞEHİTLER İÇİN KOŞTULAR
Edirne'de dün anlamlı bir organizasyon vardı. 15 Temmuz haftası kapsamında şehitleri anma koşusu gerçekleştirildi Valilik önünden başlayan '15 Temmuz Şehitlerini Anma Atletizm Halk Koşusu' Sarayiçi Şehitliği'nde sona erdi. 100 sporcunun katıldığı yarışı erkeklerde Hasan Tek kazanırken, kadınlarda ise Ayşegül Gökçe birincilik kürsüsüne çıktı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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