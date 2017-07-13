15 Temmuz'u unutturmayacağız

Başkan Eyüp Özgeç, hain saldırının birinci yılında Artvin sokaklarına ineceklerini söyledi, “Bin kişilik kortejle şehitlerimizi anacağız. Herkesi Türk bayrakları ile bekliyoruz” dedi.

15 Temmuz'daki hain saldırının birinci yılında tüm Türkiye'de yapılacak anma törenlerine boksörler de geniş bir katılımla destek verecek. Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bin kişilik kortejle Artvin'de yürüyüş gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi ile Türkiye; sosyal, ekonomik, siyasal ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda uçurumdan aşağı atılmak istendi. Asker postalının hüküm sürdüğü yerde spora ait bir kültür de, sportif başarılar da olmayacaktı. Bu necip millet darbenin önüne geçerek ülkemizin yarınlarını her alanda olduğu gibi sporda da kurtardı" dedi.



SPOR CAMİASINA MESAJ

Şehitleri Artvin'de anacaklarını söyleyen Gözgeç, "Bin kişilik kortej ile sokağa iniyoruz. Sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve federasyon çalışanlarımızla şehitlerimizi anacağız. Anadolu'nun dört bir yanından yükselecek birlik ve beraberlik çağrılarına biz de ülkemizin bir diğer ucundan eşlik edeceğiz. Rabbim ülkemize, milletimize bir daha öyle günler yaşatmasın. Herkesi elinde Türk bayrağı ile meydanlara bekliyoruz" diye konuştu.



ŞEHİTLER İÇİN KOŞTULAR

Edirne'de dün anlamlı bir organizasyon vardı. 15 Temmuz haftası kapsamında şehitleri anma koşusu gerçekleştirildi Valilik önünden başlayan '15 Temmuz Şehitlerini Anma Atletizm Halk Koşusu' Sarayiçi Şehitliği'nde sona erdi. 100 sporcunun katıldığı yarışı erkeklerde Hasan Tek kazanırken, kadınlarda ise Ayşegül Gökçe birincilik kürsüsüne çıktı.