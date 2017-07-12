 Hollanda'dan skandal 15 Temmuz haberi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Hollanda'dan skandal haberi

    Hollanda'dan skandal 15 Temmuz haberi

    Hollanda'nın ulusal gazetelerinden NRC Handelsblad, Şehitleri Anma Töreni’ne ilişkin yaptığı haberde, röportaj yaptığı Türklerin isimlerini Beşiktaş’ın futbolcuları ve ile milli futbolcu olarak yayınladı. Haberin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından gazete hatasını düzeltti.

    Liberal Hollanda gazetesi olarak bilinen NRC Handelsblad, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde Şehitleri Anma Töreni'ne ilişkin bir haber yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in de katılması beklenen fakat son anda iptal edilen katılım daha önce büyük yankı uyandırmıştı.
    Törende Türklerle röportaj yapan NRC muhabiri röportaj yaptığı kişilerin isimlerini yanlış yayınlayınca büyük tepki topladı. Geniş okuyucu kitlesine sahip gazete haberde Beşiktaş'ın futbolcuları ve ile milli futbolcu 'un isimlerini kullandı. Gazetenin haberde yaptığı hatanın Hollandalı Türkler tarafından sosyal medyada defalarca paylaşılması ve tiye alınmasının ardından haber hem kısaltıldı hem de futbolcuların ismi silindi.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:58
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