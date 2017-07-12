Hollanda'dan skandal 15 Temmuz haberi
Hollanda'nın ulusal gazetelerinden NRC Handelsblad, 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni’ne ilişkin yaptığı haberde, röportaj yaptığı Türklerin isimlerini Beşiktaş’ın futbolcuları Demba Ba ve Cenk Tosun ile milli futbolcu Emre Mor olarak yayınladı. Haberin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından gazete hatasını düzeltti.
Törende Türklerle röportaj yapan NRC muhabiri röportaj yaptığı kişilerin isimlerini yanlış yayınlayınca büyük tepki topladı. Geniş okuyucu kitlesine sahip gazete haberde Beşiktaş'ın futbolcuları Demba Ba ve Cenk Tosun ile milli futbolcu Emre Mor'un isimlerini kullandı. Gazetenin haberde yaptığı hatanın Hollandalı Türkler tarafından sosyal medyada defalarca paylaşılması ve tiye alınmasının ardından haber hem kısaltıldı hem de futbolcuların ismi silindi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:58
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur bu made by aziz filmlerini defalarca izledik, sonuc belli ,hala inanlar varsa onla kendilerini sorgulasınlar bi zahmet
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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