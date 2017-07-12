Hainleri spordan temizledik!
15 Temmuz’daki hain saldırının ardından önemli bir sürece girdiklerini belirten Bakan Kılıç, “FETÖ’nün devletimizin içindeki her yerden çıkarılması önceliğimizdi. Cumhurbaşkanımızın da büyük desteğiyle topyekün savaş içerisindeyiz” dedi.
İŞİNİZİ DOĞRU YAPIN!
"Kulüplerimiz kusura bakmasınlar ama kendilerini karşılaştırdıkları Avrupa kulüplerinin vergi durumlarını incelesinler. Herkes sorumluluğunu bilecek. Herkes işini doğru yapmak zorunda. Maliye Bakanlığımız ile görüşeceğiz, kulüplerimizin yükünü hafifletmek için çaba gösteriyoruz. Herkes elini taşın altına koymalı. Futbol liglerimizin kalitesini artırmamız gerekiyor. Ayrıca meşaleyle ve diğer yanıcı maddelerle stadyumlara giren, cam ve koltuk kıran, sahaya yabancı madde atanlar gerekli cezaları alacaktır. Kimse vatandaşın vergisiyle yapılan bu statlara ve tesislere zarar veremez. Yapanları bu sene Allah'ın izniyle tribünden alacağız. Arda bir değer. Hata yaptığını kendisi biliyor"
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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