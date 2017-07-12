 FETÖ’cü Şükür’e yakalama – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    FETÖ’cü Şükür’e yakalama

    FETÖ’cü Şükür’e yakalama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan FETÖ'cü hain hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bakırköy 28. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim, adresi belirlenemeyen hain Hakan Şükür hakkında yakalama kararı verdi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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