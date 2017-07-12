Dünyanın gözü Samsun’da

Samsun, 18-30 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı İşitme Engelliler Olimpiyatları için geri sayıma geçti.

97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyonun hazırlıkları tamamlandı. Türk Milli Takımı kafilelerinden 13'ü de bugün Olimpiyat Köyü'ne giriş yapacak. Tarihin en katılımlı organizasyonu ünvanını alacak olan oyunlar, dünya basınında geniş yer alırken, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bu önemli turnuvayla yakından ilgileniyor. Bu dev organizasyonda; Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Okyanusya'dan sporcular madalya mücadelesi verecek.