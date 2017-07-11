15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İzmir İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halk koşusunun 15 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılacağı belirtildi.
Erkek ve kadınlarda 9 yaş üstü herkesin katılabileceği yarışta dereceye girenlere madalya verileceği bildirildi. Koşuya katılmak isteyenler yarış günü saat 09.00'dan itibaren kayıt yaptırabilecek.
Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle halk koşusu dışında 10 branşta çeşitli müsabakalar yapılacak. Basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, tekvando, okçuluk, badminton, yüzme, cimnastik, futboldaki karşılaşmalar yarından itibaren 16 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:17
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''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
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Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
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