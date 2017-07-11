Erkek ve kadınlarda 9 yaş üstü herkesin katılabileceği yarışta dereceye girenlere madalya verileceği bildirildi. Koşuya katılmak isteyenler yarış günü saat 09.00'dan itibaren kayıt yaptırabilecek.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle halk koşusu dışında 10 branşta çeşitli müsabakalar yapılacak. Basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, tekvando, okçuluk, badminton, yüzme, cimnastik, futboldaki karşılaşmalar yarından itibaren 16 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.