 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İzmir İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halk koşusunun 15 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılacağı belirtildi.

    Erkek ve kadınlarda 9 yaş üstü herkesin katılabileceği yarışta dereceye girenlere madalya verileceği bildirildi. Koşuya katılmak isteyenler yarış günü saat 09.00'dan itibaren kayıt yaptırabilecek.

    Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle halk koşusu dışında 10 branşta çeşitli müsabakalar yapılacak. Basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, tekvando, okçuluk, badminton, yüzme, cimnastik, futboldaki karşılaşmalar yarından itibaren 16 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:17
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