 Meşale Samsun'da – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Meşale Samsun'da

    Meşale Samsun'da

    Samsun’da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın meşalesi dün düzenlenen törende Bakan Kılıç tarafından yakıldı.

    Samsun'un sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak olan 'nın elçisi Taha Akgül tarafından Lozan'dan teslim alınan olimpiyat meşalesi, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde ki Batı Park'ta düzenlenen törenle getirildi. Meşale törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkan Yardımcısı Kang Chen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz katıldı.

    OLİMPİYATLARA HAZIRIZ
    Törende konuşan Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Olimpiyat oyunlarının elçileriyle beraber bu oyunların simgesi olan meşalesinin yakılması töreninde bir aradayız. İnşallah çok başarılı çok olumlu geçecek olan bu organizasyonda ve hepimize güzel bir zaman, eğlenceli bir zaman diliyorum. Unutmayın, Samsun güzel ev sahipliği ve yıllarca konuşulacak bir ev sahipliğinin en güzel örneğini verecektir. Ben hemşerilerime inanıyor ve güveniyorum. Samsun olimpiyatlara hazır" dedi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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