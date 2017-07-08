Meşale Samsun'da
Samsun’da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın meşalesi dün düzenlenen törende Bakan Kılıç tarafından yakıldı.
OLİMPİYATLARA HAZIRIZ
Törende konuşan Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Olimpiyat oyunlarının elçileriyle beraber bu oyunların simgesi olan meşalesinin yakılması töreninde bir aradayız. İnşallah çok başarılı çok olumlu geçecek olan bu organizasyonda ve hepimize güzel bir zaman, eğlenceli bir zaman diliyorum. Unutmayın, Samsun güzel ev sahipliği ve yıllarca konuşulacak bir ev sahipliğinin en güzel örneğini verecektir. Ben hemşerilerime inanıyor ve güveniyorum. Samsun olimpiyatlara hazır" dedi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:07
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Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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