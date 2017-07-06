Ukraynalı büyükelçiden TFF'ye ziyaret

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da katıldığı ziyarette Sybıha, Servet Yardımcı'yı UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Ziyarette, Türk ve Ukrayna futbolu ile iki ülke arasındaki iş birliğinin de gündeme geldiği belirtildi.