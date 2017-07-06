 Ukraynalı büyükelçiden TFF'ye ziyaret – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Ukraynalı büyükelçiden 'ye ziyaret

    Ukraynalı büyükelçiden TFF'ye ziyaret

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi , UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu () 1. Başkan Vekili 'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

    'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da katıldığı ziyarette Sybıha, 'yı UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

    Ziyarette, Türk ve Ukrayna futbolu ile iki ülke arasındaki iş birliğinin de gündeme geldiği belirtildi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:57
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