Ukraynalı büyükelçiden TFF'ye ziyaret
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da katıldığı ziyarette Sybıha, Servet Yardımcı'yı UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle tebrik etti.
Ziyarette, Türk ve Ukrayna futbolu ile iki ülke arasındaki iş birliğinin de gündeme geldiği belirtildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:57
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Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak
Toplam 2
Yorum
Ufuk Artık eski sarı-lacivert-beyaz renkli formaları istiyoruz. Boliçli zamanlardaki gibi. her sene aynı formalar bıktık
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Sneijder çıkmazı
Toplam 39
Yorum
FUTBOL USA DURSUN A. YILDIRIM'IN KANKASI, GS'YA PLANLI GELDI VE BITIRDI, SAMPIYON 4. YILDIZINI TAKAN TAKIMI DAGITTI CEBINIDE DOLDURDU . ARTIK KACICAK
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Emenike resmen Komşu’da
Toplam 11
Yorum
xcvbn Alanyaspor bile derken? Alanyasporun yaptıgı nokta transferlerden 1tanesini yapsanız zaten yeter size. sen kimsin Alanyayı küçümsüyorsun
Ukraynalı büyükelçiden TFF'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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