 Kale gibi gelecek – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kale gibi gelecek

    Kale gibi gelecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 'ın öncülüğünü yaptığı 'Kale Gibi Gelecek' projesinin tanıtımı dün Ankara'da yapıldı.

    Şehit çocuklarını satrançla tanıştırmak amacıyla başlatılan projeyle ilgili konuşan Emine Erdoğan, "Şehitlerimizin emaneti gençlerimizi kale gibi bir geleceğe hazırlayacak bu girişimin çok güzel neticeler vereceğine inanıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletimizin ve devletimizin bekası için mücadele veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize gösterdikleri direniş sebebiyle şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizin emanetleri 13-20 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale'de satranç eğitimi alarak güzel zamanlar geçirecekler" diye konuştu.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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