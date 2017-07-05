AA’nın Spor Masası etkinliğine katılan Spor Bakanı Kılıç, 15 Temmuz bilincinin yerleşmesi için çalıştıklarını belirtip “Bu hain girişimi unutturmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı'nın yeni hizmeti "AA Spor Masası", Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan yakın ilgisinin bu alana dinamizm getirdiğini belirten Kılıç, hain darbe girişiminin yıl dönümü ile ilgili de açıklamalar yaptı. "15 Temmuz bilincinin en iyi şekilde yerleşmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz" diyen Bakan Kılıç, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ ile mücadele devam etmekte. Şimdi bir bir dökülüyorlar. Kamera kayıtları ve içeriklerinin ortaya çıkmış olması nedeniyle bu millete ihanet edenler perişan vaziyetteler. Terör örgütünün üyeleri perişanlık içindeler. Bu milletin, tarihinde ve de Allah'ın önünde hesap verecekler" ifadelerini kullandı.