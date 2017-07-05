Unutmayacağız!
AA’nın Spor Masası etkinliğine katılan Spor Bakanı Kılıç, 15 Temmuz bilincinin yerleşmesi için çalıştıklarını belirtip “Bu hain girişimi unutturmayacağız” dedi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:48
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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