 Zirvenin tek sahibi A Spor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Zirvenin tek sahibi

    Zirvenin tek sahibi A Spor

    bir kez daha farkını ortaya koydu. Transfer döneminde en doğru bilgileri izleyicileriyle paylaşan A Spor, üst üste 19. ayda da en çok izlenen spor kanalı oldu.

    Gelenek bozulmadı, önceki aylarda olduğu gibi Türkiye, 'u izledi. Kantar Media haziran ayı ölçümlerine göre rakiplerine fark atan A Spor, 19 aydır üst üste en çok izlenen spor kanalı olmayı başardı. Transfer dönemindeki başarılı haberciliğiyle adından söz ettiren A Spor, son dakika gelişmelerini de en hızlı ve doğru şekilde aktardı. Tarafsızlık ilkesini yayıncılık politikasının odağında tutan Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor, duayen yorumcuları, birçok spor dalından müsabakalar ve haberleriyle fark yarattı. Dünyaca ünlü yıldızların sahaya çıktığı Fransa-İngiltere ve İtalya-Uruguay özel maçlarını şifresiz ve HD kalitesi ile yayınlayan A Spor, dünya standartlarındaki yayınlarına haziran ayında da devam etti.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirvenin tek sahibi A Spor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.