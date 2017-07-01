A Spor Radyo tüm Türkiye’de
18 aydır en çok izlenen spor kanalı olan A Spor, sporseverlere artık A Spor Radyo ile de ulaşıyor.
A Spor Radyo uygulaması ile cep telefonu ve tabletlerden dinlenebilen kanal, en sıcak transfer haberlerini, noktalanacak anlaşmaları her an her yerde takip etme şansı sunuyor.
A SPOR RADYO FREKANS BİLGİLERİ
Adana 92.3 - Ankara 95.0 - Antalya 105.3 - Balıkesir 90.3 -B alıkesir Bandırma 96.2 - Bursa 92.9 - Çanakkale 97.8 – Denizli 95 .5 - Diyarbakır 89.3 - Edirne 90.3 - Erzurum 96.3 - Eskişehir 96.2 - Eskişehir Tepebaşı 91.3- Gaziantep 89.5 - İstanbul 92.9 - İzmir Merkez 101.0 - İzmir Çeşme 92.5 – Kocaeli 92.9 - Konya 107.7 - Kütahya 87.9 - Mersin 87.5 - Muğla 102.9 - Muğla Marmaris 90.0 - Osmaniye 98.6 – Sakarya 91.7 - Samsun 103.3- Tekirdağ 97.8 - Trabzon 92.2
A SPOR RADYO FREKANS BİLGİLERİ
Adana 92.3 - Ankara 95.0 - Antalya 105.3 - Balıkesir 90.3 -B alıkesir Bandırma 96.2 - Bursa 92.9 - Çanakkale 97.8 – Denizli 95 .5 - Diyarbakır 89.3 - Edirne 90.3 - Erzurum 96.3 - Eskişehir 96.2 - Eskişehir Tepebaşı 91.3- Gaziantep 89.5 - İstanbul 92.9 - İzmir Merkez 101.0 - İzmir Çeşme 92.5 – Kocaeli 92.9 - Konya 107.7 - Kütahya 87.9 - Mersin 87.5 - Muğla 102.9 - Muğla Marmaris 90.0 - Osmaniye 98.6 – Sakarya 91.7 - Samsun 103.3- Tekirdağ 97.8 - Trabzon 92.2
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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