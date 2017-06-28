Bakan Kılıç'tan Zeliha'ya tebrik

Bakan Kılıç, mesajında, "Güney Kore'nin Muju kentinde yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası'nda sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Nur Tatar Askari'nin ardından 53 kiloda Zeliha Ağrıs'ın dünya şampiyonu olması bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Güçlü rakiplerini mağlup ederek 19 yaşında dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Zeliha Ağrıs'ı kutlayan Kılıç, mesajını, "Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde tamamladı.