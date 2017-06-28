Bakan Kılıç'tan Zeliha'ya tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs'ı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.
Bakan Kılıç, mesajında, "Güney Kore'nin Muju kentinde yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası'nda sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Nur Tatar Askari'nin ardından 53 kiloda Zeliha Ağrıs'ın dünya şampiyonu olması bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.
Güçlü rakiplerini mağlup ederek 19 yaşında dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Zeliha Ağrıs'ı kutlayan Kılıç, mesajını, "Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde tamamladı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:47
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 13
Yorum
BJK 1903 BUARA 3 YIL ANLASTI FB PEKI 2.5 YIL SONRA AYNI TS YAPTIGINI FB YAPARSA COK MERAK EDIYORUM FB TUTUMUNU OZAMANDAMI DELIKANLI EKICI DENILECEK ?
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 13
Yorum
FB77 Umarım başarılı olur.
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Kaptanla yola devam
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 DEYINSENE FB KALESI EMIN ELERDE ARKADAS BEN DIYORUM AZIZ FUTBOLDAN CAKTIGI YOK INANMIYORSUNUZ VOLKAN DEFANSINA DOGA ETSIN GOL MANYAGI OLURDU
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