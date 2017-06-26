 Bakan Kılıç’tan birlik çağrısı – Fotomaç – 26 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bakan Kılıç’tan birlik çağrısı

    Bakan Kılıç’tan birlik çağrısı
    Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün Bayram namazını Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gürbüz Camisi'nde kıldı. Sonra cemaatle bayramlaşan Kılıç, "Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olacak şekilde bayramı idrak edelim ve yaşayalım. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında çalışmalarımızla beraber ilerlemeyi Rabbim nasip etsin" dedi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Kılıç’tan birlik çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.