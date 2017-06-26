Bakan Kılıç’tan birlik çağrısı

Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün Bayram namazını Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gürbüz Camisi'nde kıldı. Sonra cemaatle bayramlaşan Kılıç, "Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olacak şekilde bayramı idrak edelim ve yaşayalım. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında çalışmalarımızla beraber ilerlemeyi Rabbim nasip etsin" dedi.