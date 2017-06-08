 Yılmaz Vural'ın acı günü – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    'ın acı günü

    Yılmaz Vural'ın acı günü

    TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörü 'ın vefat eden babası Nurettin Vural'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

    Tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede vefat eden Nurettin Vural'ın (96) cenazesi, Ataşehir Mimar Sinan Camisinde öğle vakti kılınan namazının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Kartepe ilçesi Büyük Derbent Nusretiye Mahallesine getirildi.Mahalle kabristanına gelen tecrübeli teknik direktör , taziyeleri kabul etti.

    Vural'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, teknik direktör Engin Korukır ile mahalleliler katıldı.Nurettin Vural'ın cenazesi, aile kabristanına defnedildi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:21
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