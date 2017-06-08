Yılmaz Vural'ın acı günü
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural'ın vefat eden babası Nurettin Vural'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.
Vural'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, teknik direktör Engin Korukır ile mahalleliler katıldı.Nurettin Vural'ın cenazesi, aile kabristanına defnedildi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:21
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Van Persie kalıyor!
Toplam 28
Yorum
austin sattığı kadar oyuncu alabiliyo üstünde alırsa uefaya yazdıramıyo ama süper ligde oynayabiliyo yani para yok idare edeceğiz demek bu..
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Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 10
Yorum
gs baska bi ünal aysal gelir borc yine cıkar merak etmeyin
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Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 10
Yorum
HAYKO81 TAMAM DEGERLENDİRİLMELİ AMA ALİ SAMİ YEN STADI GİBİ KANDIRILMAMALI MECİDİYEKÖYDEKİ DAİRE VE OFİSLERİN FİYATLARI BELLİ SEYRANTEPE SAÇMALIKTI
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