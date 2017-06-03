 Hain Enes Kanter'e baba şoku! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Hain 'e baba şoku!

    Hain <a href="/index/enes-kanter?id=284b4a36-ea21-4682-8f90-0c53650f932b" class="" rel="tag">Enes Kanter</a>'e baba şoku!

    'cü hain basketbolcu 'in babası Prof. Dr. soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 13 şüpheli arasında ABD 'de basketbol oynayan 'in babasının da olduğu öğrenildi. Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yaparken 2016 yılı Eylül Ayı'nda açığa alınan Prof. Dr. Mehmet Kanter, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındığı belirtildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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