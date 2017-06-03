 A Spor zirveyi yine bırakmadı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    zirveyi yine bırakmadı

    <a href="/index/a-spor?id=3cfd23bd-c3e7-4a83-875f-aacdf5eaf1be" class="" rel="tag">A Spor</a> zirveyi yine bırakmadı
    Sporun zirvedeki kanalı mayıs ayında da yine Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı oldu. Kantar Media'nın ölçümlerine göre rakiplerine bu ay da şans tanımayan , 18 aydır sürdürdüğü birinciliğini elden bırakmadı. Sporun her branşında gündemi belirleyen kanal oldu.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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