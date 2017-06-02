FETÖ'cü Enes Kanter'e 'baba' darbesi!
NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası FETÖ soruşturması kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.
Kanter'in emniyetteki işlemlerin ardından Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:04
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Sorun değil çözüm adamıyım
Toplam 10
Yorum
advers Turgay Demir ortamı geren zaman zaman provakatif açıklamalar yapan söylediklerinin nereye gideceğini hesap edemeyen agresif bir yorumcu !
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 6
Yorum
metin ikinci ve son şampiyonluk iyi sevinin
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 20
Yorum
horoz topu alır almaz stoper veya kaleciyi arayan bir futbol mantığıyla hiçbirzaman FENER'in futbolcusu olamadın. Fener forması sana büyük
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