 FETÖ'cü Enes Kanter'e 'baba' darbesi! – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    FETÖ'cü 'e 'baba' darbesi!

    FETÖ'cü Enes Kanter'e 'baba' darbesi!

    NBA'da oynayan basketbolcu 'in babası FETÖ soruşturması kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.

    Kanter'in emniyetteki işlemlerin ardından Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:04
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