 Hain Enes ABD’ye sığındı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Hain Enes ABD’ye sığındı

    Hain Enes ABD’ye sığındı

    15 Temmuz gecesi Türkiye’yi bölmeye çalışan ’ye açık açık destek veren terörist basketbolcu , Türk pasaportu iptal edilince ABD’nin çanağını yalamaya başladı ve vatandaşlık istedi.

    Hain terör örgütü 'nün baş şakşakçılarından, 15 Temmuz darbe girişiminin destekçilerinden basketbolcu , şimdi de ABD'nin kapısında kul-köle oldu! Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle zor anlar yaşayan FETÖ'cü terörist Enes Kanter, vatandaşlık için ABD'ye el açtı. Teröristbaşı Fetullah Gülen'e hayranlığını gizlemeyen ve açık açık hain terör örgütüne destek veren Kanter, ABD vatandaşı olmak istediğini açıkladı. İngiliz The Guardian Gazetesi'nde yer alan habere göre Türk pasaportu iptal edilen hain, ABD'den vatandaşlık talebinde bulundu. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin bütünlüğüne kast eden FETÖ'ye üye olduğu bilinen Enes Kanter, geçtiğimiz cumartesi de Endonezya'da ülkenin gizli servisi tarafından 'Tehlikeli şahıs' olarak nitelendirilmiş ve bulunduğu odada geniş çaplı arama yapılmıştı.

    ROMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
    Romanya polisi, Türk pasaportu iptal edilen FETÖ'cü hain Enes Kanter ile ilgili açıklama yaptı. Polis yetkilisi, "Meslektaşlarım Kanter'in pasaportunun Türk yetkililer tarafından iptal edildiğini ve ülkeye girme izninin bulunmadığını fark etti. Sonra serbest bırakıldı" dedi. Hain Enes'in serbest kalmasında FETÖ'nün Romanya yapılanmasının parmağı olduğu belirtildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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