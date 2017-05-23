Hain Enes ABD’ye sığındı
15 Temmuz gecesi Türkiye’yi bölmeye çalışan FETÖ’ye açık açık destek veren terörist basketbolcu Enes Kanter, Türk pasaportu iptal edilince ABD’nin çanağını yalamaya başladı ve vatandaşlık istedi.
ROMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Romanya polisi, Türk pasaportu iptal edilen FETÖ'cü hain Enes Kanter ile ilgili açıklama yaptı. Polis yetkilisi, "Meslektaşlarım Kanter'in pasaportunun Türk yetkililer tarafından iptal edildiğini ve ülkeye girme izninin bulunmadığını fark etti. Sonra serbest bırakıldı" dedi. Hain Enes'in serbest kalmasında FETÖ'nün Romanya yapılanmasının parmağı olduğu belirtildi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:01
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
Hain Enes ABD’ye sığındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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