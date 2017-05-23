Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir özentidir gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin doğru kullanımının önemine değinerek, "Biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları, kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda konuştu. Erdoğan, geçtiğimiz bir asrın dil konusunda en çok sıkıntı çekilen dönem olduğunu belirterek, "Alfabe değişikliğinden sonraki sürecin doğru yönetilememesi adeta kültürel bir felakete maruz kalmamıza yol açmıştır. Dil gibi hayati bir meselenin ideolojik tartışmaların aracı haline getirilmesinin acısını hala çekiyoruz. Türkiye her alanda olduğu gibi Türk dili konusunda da geçmişiyle barıştığı, geçmişinden aldığı güçle, geleceği kucaklamaya hazırlandığı yeni bir dönemin eşiğindedir. Ortaöğretim kurumlarımıza Osmanlıca derslerini koymamız bu yönde atılmış adımların örneklerindendir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor salonlarına arena denmesini şu sözlerle eleştirdi:

"Bir özentidir gidiyor, kendi dilimizin zenginlikleri varken, adeta, biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları, kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Biliyorum yarın yazılı ve görsel medya, bunun üzerinden bindirecek. Varsın bindirsin ama biz doğruları konuşmaya mecburuz. Bunları konuşamadığımız için bedel ödüyoruz. Bunları konuşacağız. Hele hele bilim insanlarımız bunları konuşmadığı sürece, işte genç nesiller bunun bedelini farklı şekilde ödüyorlar."