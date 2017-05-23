Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir özentidir gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin doğru kullanımının önemine değinerek, "Biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları, kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor salonlarına arena denmesini şu sözlerle eleştirdi:
"Bir özentidir gidiyor, kendi dilimizin zenginlikleri varken, adeta, biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları, kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Biliyorum yarın yazılı ve görsel medya, bunun üzerinden bindirecek. Varsın bindirsin ama biz doğruları konuşmaya mecburuz. Bunları konuşamadığımız için bedel ödüyoruz. Bunları konuşacağız. Hele hele bilim insanlarımız bunları konuşmadığı sürece, işte genç nesiller bunun bedelini farklı şekilde ödüyorlar."
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:54
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
x bizim millet ilber hocamın deyimiyle çok cahil yahu daha tesadüf kelimesinin anlamını bilmiyor aziz süper kupa da bizim müzemizde gel gel xD
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
1907 Ne Gs nin kazandigi Uefa kupasi ne de Bizim Eurocup tesaduf degil alinteridir. Tesekkurler...
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"Ayıp! 30 kere söyledik..."
Toplam 29
Yorum
1907 haramdir size son iki yilin mhk ve tff ile alinan sampitonluklari yaziklar olsun insallah cikar bir taraflarinizdan
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