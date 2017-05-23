ALS için el ele
Eski futbolcu İsmail Gökçek’in başkanlığını yaptığı ALS MNH Derneği için düzenlenen geceye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “ALS hastaları için farkındalık oluşturmak çok önemli” dedi.
ONLAR İNSANLIĞIN SÜPER LİGİ'NDE
ALS MNH Derneği Başkanı eski futbolcu İsmail Gökçek, gecenin açılış konuşmasını yaptı. Tekerlekli sandalyesine bağlı olan özel bir bilgisayar aracılığıyla konuşmasını yapan Gökçek, katılımcılara teşekkür etti. Yıldırım Demirören ise "ALS hastaları insanlığın Süper Ligi'nde. Herkes onlar için elinden geleni yapmalı" dedi. Derneğe minibüs hediye eden NETAŞ CEO'su Müjdat Altay da organizasyonda büyük alkış aldı
HASSAS OLUNMALI
Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Gökçek'in başkanlığını yaptığı ALS MNH derneği için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gala gecesi düzenlendi. Dernek için ALS hastalarını taşımaya uygun özel bir minibüs hediye edilirken, maddi bağışta da bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'de 8 bin ALS hastası olduğuna dikkat çekerek, "ALS hastaları için farkındalık oluşturmak çok önemli. Gözleri görmeyen bir kişi, elinde kandille gezerken, ona bu kandille neden gezdiği ve gözleri görmediği söylenir. Kandili taşıyan kişi de, "Bu kandil benim için değil, senin gibi kalp gözü kapalı olanlar için" cevabını verir. Herkesin bu konularda hassas olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman birlikte basın mensuplarına poz verdi.
Yılmaz ŞENOL
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
ALS için el ele haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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