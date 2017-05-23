 ALS için el ele – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ALS için el ele

    ALS için el ele

    Eski futbolcu İsmail Gökçek’in başkanlığını yaptığı için düzenlenen geceye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi , “ALS hastaları için farkındalık oluşturmak çok önemli” dedi.

    için 'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen gala gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra futbol dünyasının da önemli isimleri yer aldı. ALS hastalığına farkındalığın oluşturulması ve derneğe destek olmak amacıyla düzenlenen organizasyona; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da katıldı.

    ONLAR İNSANLIĞIN SÜPER LİGİ'NDE
    ALS MNH Derneği Başkanı eski futbolcu İsmail Gökçek, gecenin açılış konuşmasını yaptı. Tekerlekli sandalyesine bağlı olan özel bir bilgisayar aracılığıyla konuşmasını yapan Gökçek, katılımcılara teşekkür etti. Yıldırım Demirören ise "ALS hastaları insanlığın Süper Ligi'nde. Herkes onlar için elinden geleni yapmalı" dedi. Derneğe minibüs hediye eden NETAŞ CEO'su Müjdat Altay da organizasyonda büyük alkış aldı



    HASSAS OLUNMALI
    Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Gökçek'in başkanlığını yaptığı ALS MNH derneği için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gala gecesi düzenlendi. Dernek için ALS hastalarını taşımaya uygun özel bir minibüs hediye edilirken, maddi bağışta da bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , yaptığı konuşmada Türkiye'de 8 bin ALS hastası olduğuna dikkat çekerek, "ALS hastaları için farkındalık oluşturmak çok önemli. Gözleri görmeyen bir kişi, elinde kandille gezerken, ona bu kandille neden gezdiği ve gözleri görmediği söylenir. Kandili taşıyan kişi de, "Bu kandil benim için değil, senin gibi kalp gözü kapalı olanlar için" cevabını verir. Herkesin bu konularda hassas olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman birlikte basın mensuplarına poz verdi.

    Yılmaz ŞENOL
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ALS için el ele haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.