FETÖ'cü Enes Kanter'e şok

15 Temmuz hain darbe girişimini öven FETÖ tetikçisi, sözde basketbolcu Enes Kanter iptal edilmiş pasaportu ile Romanya’ya girmek istedi. Olay çıkarınca da sınırdışı edildi

NBA'de oynayan FETÖ'nin tetikçisi Enes Kanter'in pasaportuna Romanya havaalanında el konuldu. Takımı Oklahoma City havlu attığı için boşta olan Enes, Romanya'da büyük bir şokla karşılaştı. 15 Temmuz hain darbe girişinin avukatlığını yapan, her fırsatta Türkiye aleyhine twitler atan hain Kanter'e Romanya polisi, "Pasaportunuz iptal edilmiş. Bu ülkeye giremezsiniz" dedi. Bir süre polisle tartışan Kanter gözaltına alındı. FETÖ'cü hain Enes Kanter o anları çektiği video ile duyurdu ve aynı zamanda hakaret yağdırmaktan da geri kalmadı. Twitter'da soyadını 'Gülen' olarak değiştiren hain Kanter, 10 saat sonra Lonrdra'ya hareket etti.



HEM PİŞKİN HEM DE YÜZSÜZ

Kanter'in pasaportuna Romanya'da el konulmasının ardından yurt dışına kaçan Emre Uslu, Tarık Toros gibi FETÖ'cü tetikçiler ABD'den yardım istedi. Terörist başı Fetullah Gülen'e yakınlığını gizlemeyen Kanter için bu tetikçiler 'kurtarın' mesajları attılar.