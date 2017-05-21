FETÖ'cü Enes Kanter'e şok
15 Temmuz hain darbe girişimini öven FETÖ tetikçisi, sözde basketbolcu Enes Kanter iptal edilmiş pasaportu ile Romanya’ya girmek istedi. Olay çıkarınca da sınırdışı edildi
NBA'de oynayan FETÖ'nin tetikçisi Enes Kanter'in pasaportuna Romanya havaalanında el konuldu. Takımı Oklahoma City havlu attığı için boşta olan Enes, Romanya'da büyük bir şokla karşılaştı. 15 Temmuz hain darbe girişinin avukatlığını yapan, her fırsatta Türkiye aleyhine twitler atan hain Kanter'e Romanya polisi, "Pasaportunuz iptal edilmiş. Bu ülkeye giremezsiniz" dedi. Bir süre polisle tartışan Kanter gözaltına alındı. FETÖ'cü hain Enes Kanter o anları çektiği video ile duyurdu ve aynı zamanda hakaret yağdırmaktan da geri kalmadı. Twitter'da soyadını 'Gülen' olarak değiştiren hain Kanter, 10 saat sonra Lonrdra'ya hareket etti.
HEM PİŞKİN HEM DE YÜZSÜZ
Kanter'in pasaportuna Romanya'da el konulmasının ardından yurt dışına kaçan Emre Uslu, Tarık Toros gibi FETÖ'cü tetikçiler ABD'den yardım istedi. Terörist başı Fetullah Gülen'e yakınlığını gizlemeyen Kanter için bu tetikçiler 'kurtarın' mesajları attılar.
HEM PİŞKİN HEM DE YÜZSÜZ
Kanter'in pasaportuna Romanya'da el konulmasının ardından yurt dışına kaçan Emre Uslu, Tarık Toros gibi FETÖ'cü tetikçiler ABD'den yardım istedi. Terörist başı Fetullah Gülen'e yakınlığını gizlemeyen Kanter için bu tetikçiler 'kurtarın' mesajları attılar.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
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Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
FETÖ'cü Enes Kanter'e şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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