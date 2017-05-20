FETÖ'cü Enes Romanya'da gözaltına alındı
FETÖ'nün basketbol yapılanmasının kilit ismi Enes Kanter, Romanya'da polis tarafından gözaltına alındı.
NBA'de basketbol yaşamını sürdüren Enes Kanter, Romanya'da polis tarafından alıkonuldu.
Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Romanya'da polis tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Pasaportu iptal edildiği ifade edilen Kanter, Romanya'da polis tarafından tutuluyor.
FETÖ elebaşı olan Fethullah Gülen'e olan yakınlığını gizlemeyen Kanter'in sosyal medya mesajları Türkiye'de yasaklı olduğundan görülemiyor.
Enes Kanter o anları çektiği video ile duyururken hakaret yağdırmaktan da geri durmadı.
FETÖ'NÜN TETİKÇİLERİ ABD''DEN İMDAT DİLENDİ
NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in pasaportuna Romanya havaalanında el konulmasının ardından yurt dışına kaçan Emre Uslu, Tarık Toros gibi FETÖ'cü tetikçiler ABD'den yardım istedi.
İşte FETÖ'cü tetikçilerin twitleri;
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:16
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
FETÖ'cü Enes Romanya'da gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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