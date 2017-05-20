 FETÖ'cü Enes Romanya'da gözaltına alındı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    FETÖ'cü Enes Romanya'da gözaltına alındı

    FETÖ'cü Enes Romanya'da gözaltına alındı

    FETÖ'nün basketbol yapılanmasının kilit ismi , Romanya'da polis tarafından gözaltına alındı.

    NBA'de basketbol yaşamını sürdüren , Romanya'da polis tarafından alıkonuldu.

    Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Romanya'da polis tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Pasaportu iptal edildiği ifade edilen Kanter, Romanya'da polis tarafından tutuluyor.

    FETÖ elebaşı olan Fethullah Gülen'e olan yakınlığını gizlemeyen Kanter'in sosyal medya mesajları Türkiye'de yasaklı olduğundan görülemiyor.

    Enes Kanter o anları çektiği video ile duyururken hakaret yağdırmaktan da geri durmadı.

    FETÖ'NÜN TETİKÇİLERİ ABD''DEN İMDAT DİLENDİ

    NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in pasaportuna Romanya havaalanında el konulmasının ardından yurt dışına kaçan Emre Uslu, Tarık Toros gibi FETÖ'cü tetikçiler ABD'den yardım istedi.

    İşte FETÖ'cü tetikçilerin twitleri;

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:16
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