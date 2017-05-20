Erdoğan sayesinde

Spor Bakanı Kılıç, spor altyapısının gelişmesinde Cumhurbaşkanı’nın büyük rolü olduğunu belirtti

Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Yaklaşık 200 kişi katıldığı organizyonda, Bakü'de devam eden oyunlardaki sporculara başarılar dileyen Kılıç, Türkiye'de spor alt yapısının önem kazanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyledi. "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir hedef var; bu hedefi sizler gerçekleştireceksiniz" diyen Kılıç, şöyle devam etti:



TÜRKİYE YÖNLENDİRECEK

"İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda Türkiye, çok büyük değişimlerin en büyük yönlendiricisi olacak. Tarihimizle, geçmişimizle övüneceğiz ama oradan aldığımız güçle geleceğe koşacağız."