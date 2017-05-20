Erdoğan sayesinde
Spor Bakanı Kılıç, spor altyapısının gelişmesinde Cumhurbaşkanı’nın büyük rolü olduğunu belirtti
TÜRKİYE YÖNLENDİRECEK
"İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda Türkiye, çok büyük değişimlerin en büyük yönlendiricisi olacak. Tarihimizle, geçmişimizle övüneceğiz ama oradan aldığımız güçle geleceğe koşacağız."
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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