Gençlik Haftası'nın açılışı yapıldı

Bakanlığın konferans salonunda, Gençlik Haftası ile Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları programının açılışına katılan Kılıç, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde başlayan hafta içinde, ülkenin geleceği olan gençlerle çeşitli alanlarda bir araya geleceklerini ifade etti.

"Bugün önemli bir şuurun ve bilincin, milletimizin geçmişi ile geleceği arasındaki bağlantının en önemli halkasını oluşturan sizlerle, gençlerimizle bir aradayız." diyen Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Her zaman 'Gençler geleceğimiz.' denir. Gençler gerçekten geleceğimizdir. Geçmişinizi, tarihinizi, ecdadınızı bilmezseniz, medeniyetimizi ve medeniyetimizin köklerinden gelen, o ruhtan gelen kültürü geleceğe taşımak konusunda yeterince donanımlı olmazsanız, o zaman sizlere geleceği emanet etmemiz sözde yeterli olmaz. Önümüzdeki yıllar içinde, şu anda bizlerin olduğu yerlerde ve birçok farklı sorumluluk makamında, sizin aranızdan burada bulunan kardeşlerimizden, o sorumlulukları üstlenecekler olacak. Sanat ve spor dünyamızın ve farklı anlamda ülkemizin temsilini ortaya koyacak birçok branşta, alanda, sizlerin arasından kardeşlerimiz olacak. Bakın şu anda Bakü'de 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, Azerbaycan'dan sonra en büyük kafile ile sporcu kardeşlerimiz orada ter döküyor. Bayağı iyi gidiyorlar. 62 madalya olmuş ve 24'ü altın."

Bakan Kılıç, "Sizlerin, özelikle bu aziz vatanın, bu aziz milletin gelecek yürüyüşünde, üstünüzde önemli sorumluluklar var. 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi bölmek isteyen, bu ülkeye ihanet edenlerin, hain olanların, bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. FETÖ terör örgütünün, o şer şebekesinin başını çektiği darbeciler, ülkemizin geleceğini karartmak istedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin alanlara çıktığını vurgulayan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ve bu noktada tüm milletimize iletmiş olduğu daveti en önde yerine getiren, kabul eden, 'Biz de burada olmalıyız. Bu ülkenin bu aziz vatanın, milletimizin, bayrağımızın geleceğini korumak durumundayız.' diyerek öne çıkan, sağına soluna bakmadan 'Ben varım.' diyen Asım'ın nesli önde gitti. Allah sizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Zaman zaman toplantılarda, yazılanlarda, "Acaba gençliğimiz gelecek şuuru ile yeterince yoğruldu mu?" şeklinde bir şüphenin bulunduğu dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Allah muhafaza, ülkemizin geleceği ile alakalı ortaya atılması gereken bir durum olduğunda, 'Gençliğimiz acaba gerekli refleksi, gerekli duruşu ortaya koyabilecek mi?' diye soru işareti olanlar, şüphesi olanlar vardı. Çok şükür, ben her zaman o karanlıkla başlayan, aydınlığa dönen tarafını daha çok hatırlamak istiyorum, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını asla unutmayacağız. Orada takılıp kalmayacağız. Bu ülkenin nasıl ihanetle karşı karşıya geldiğini, bunların bir daha olmaması için gerekenleri bileceğiz. Gazilerin sözlerine kulak vereceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz gecesi, şüphesi olanlara en güzel cevabı verdiniz. Bizim yüzümüzü kara çıkartmadınız ve ak çıkarttınız."



"ÇANAKKALE'DE KARDEŞLİK VE BİRLİKTELİK TEZAHÜR ETTİ"

Birlik ve beraberlik için Çanakkale'nin iyi bir örnek olduğunu ifade eden Bakan Kılıç, "Çanakkale'ye baktığınız zaman kardeşliğin, birlikteliğin nasıl tezahür ettiğini ve aslında bizim bugün ne kadar bir, beraber olmamız gerektiğinin en açık ispatını görürsünüz. Çünkü orada farklı illerden, farklı memleketlerden gelip omuz omuza şehit olan, ülkesinin geleceği için kendini öne atan kardeşlerimiz var. Ecdadımız var." diye konuştu.

Kılıç, 15 Temmuz temalı "Ecdada Mektup" yarışmasına katılımdan dolayı teşekkür ederek, "Sizlerin düşüncesi ve ruh dünyası ile mürekkebiyle ortaya çıkan eserler, bu vatan için kanını akıtan ve hiç düşünmeden canını feda eden aziz şehitlerimizin düşünceleri ve fedakarlıkları ile birleştiğinde, geleceğe çok sağlam yürüyeceğiz. Çünkü kalemin gücüyle düşüncenin gücü, düşüncenin gücüyle beraber medeniyetin gücü, bizi geleceğe taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE'Yİ İLK 10 BÜYÜK EKONOMİ ARASINA SİZLER TAŞIYACAKSINIZ"

Türkiye'de gençlere büyük imkanlar sunulduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:



"Türkiye kendi öz imalatları ile kendi zihinleri ile ortaya koymuş olduğu birçok yeniliği ve aynı zamanda sanayi ve savunma üretimi içerisinde kendi imkanlarını mobilize eden bir ülke. Siz bunları ileriye taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi ilk 10 büyük ekonomi arasına taşıyacaksınız. 'İmkan konusunda eksikliğimiz var.' diye düşünürseniz yanlış düşünürsünüz. Bu ülke ve bu aziz millet size çok büyük imkanlar sunuyor. Sizin göreviniz bu imkanları en iyi şekilde kullanmak. Kimse 'Benim üzerimde sorumluluk yoktur.' diyemez."

"Biz İstiklal Marşı'nın her bir kelimesini, her bir mısrasını vücudumuzun her yerinde hisseden bir milletiz." diyen Bakan Kılıç, "Mehmet Akif Ersoy bir daha Rabbine yalvarırken, 'Bu millete İstiklal Marşı yazdırtma ya Rabbi.' derken, size güvendiği için. Cumhuriyetin 100. yılı, 2053 ve 2071 hedeflerine bu aziz vatanı sizler taşıyacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler'de dünyanın gözünün içine baka baka haykırdığı bir şey vardı. 'Dünya beşten büyüktür.' İşte o haykırışın gelecek yansımasını sizler ortaya koyacaksınız." değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, konuşmasının ardından törenden ayrıldı.



GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI

Gençlik Haftası açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

2017 Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 15 Temmuz temalı "Ecdada Mektup" yarışmasında, 13-17, 18-21 ve 22-29 yaş kategorisinde dereceye giren isimler Bakan Kılıç'a mektuplarını sundu. Bakan Kılıç dereceye girenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış programına, sanatçılar Cengiz Kurtoğlu, Şükriye Tutkun ve Esat Kabaklı da katıldı.

Konuşmaların ardından Gençlik Merkezleri Arası Müzik Yarışması'na geçildi.